Két napra beköltözött egy medve egy japán szupermarketbe

Medve hatolt be szombaton a japán Akita prefektúra egyik szupermarketjébe, az üzlet egyik alkalmazottját, egy 47 éves férfit meg is sebesített az arcán, de a sérülései nem életveszélyesek - írta a The Guardian.

Az állat ezután elbújt az üzletben, a rendőrök vadászokat hívtak a befogására, de azok nem találták meg. Később egy drónt is beküldtek, de így sem jártak sikerrel.

Végül csapdát állítottak a medvének az üzlet bejárata és a raktár között, ebben méz, kenyér és alma volt.

Hétfőn jelzett a csapda érzékelője, hogy a medvét elfogták, az állatot ezután elaltatták.

Japán északi részén megsokasodtak a medvetámadások az utóbbi évben, 219 ember ért ilyen támadás, közülük hatan meghaltak. Ez a legmagasabb szám azóta, hogy országos adatok állnak rendelkezésre - írta a lap.

Korábbi cikkünkben írtunk is arról, hogyan próbálják a támadásoknak elejét venni, az egyik lehetséges eszköz a mesterséges intelligencián alapuló medveriasztó rendszer.

Az egyik legsúlyosabb medvetámadás Sapporóban történt, akkor négy ember sérült meg, az iskolákat is bezárták és felfüggesztették a közlekedést.