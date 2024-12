Brutális kegyetlenséggel ölte meg apját egy magyar férfi Németországban

Cs. Ferenc a németországi Brandenburg tartományban lévő Premnitzben élt a fiával, Flóriánnal, aki brutálisan támadt apjára. Miután a fiatal férfi az autóhoz kötve végigvonszolta apját, eltörte a férfi lábát és bezárta a garázsba, majd rágyújtott az épületet. A 66 éves férfi halálra égett - számolt be róla a Tények. Az áldozatnak a támadások előtt még sikerült felhívnia a segélyhívót, de mire a rendőrök kiértek, már csak a 66 éves apa holttestét találták meg.

Segítsenek, a fiam még itt van!

- ennyit tudott a telefonba mondani a férfi, mielőtt megszakadt volna a vonal. Sajtóértesülések szerint a dráma egy veszekedéssel indult a két férfi között, amely tragédiával végződött.

Szemtanúk szerint a férfit az autója után kötötte, átvonszolta a kerten át a garázsig, ahol eltörte a férfi lábát, majd rázárta a garázsajtót és felgyújtotta az épületet.

Addigra a szomszédok is riasztották a rendőrséget és a tűzoltókat. A füst már akkora volt a füst, hogy a hatóságok a Nina telefonos riasztó applikáció segítségével értesítették a lakosságot a veszélyről. A tűzoltók késő délutánra tudták megfékezni a lángokat, a leégett melléképületben pedig megtalálták a 66 éves magyar férfi holttestét. A rendőrök ekkor már keresték az áldozat fiát, aki nem sokkal később elő is került az ingatlan területén, állítólag egy csavarhúzóval a kezében várta az egyenruhásokat. Sokkolóval próbálták megfékezni, azonban még ez is hatástalan volt vele szemben.

A fiatal támadót a kommandósoknak kellett ártalmatlanná tenniük, valószínűleg drogozott a brutális gyilkosság előtt.

A brandenburgi ügyészség még vizsgálja az eset pontos körülményeit. Az áldozat Magyarországon élő testvére a Tényeknek elmondta, hogy a 66 éves férfi holttestét hazahozatták és itthon temették el.