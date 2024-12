Drámai mentőakció a Kamniki-Alpokban: megtalálták az egyik eltűnt magyar túrázót, sérült társát még keresik

Figyelmeztetés a túrázók számára

Lanisek hangsúlyozta, hogy a túrázóknak a hegyekbe indulás előtt ellenőrizniük kell az időjárás-előrejelzést, és a túrákat saját képességeikhez és készségeikhez kell igazítaniuk.

A mostani mentőakció tanulságként szolgálhat minden hegyi túrázó számára, hogy felkészültség és óvatosság nélkül a legjobb kirándulás is könnyen tragédiába torkollhat.

Az eset kiemeli a hegyimentők áldozatos munkáját, akik a legnehezebb körülmények között is mindent megtesznek az emberéletek megmentése érdekében. A mentőcsapat továbbra is azon dolgozik, hogy biztonságba helyezze a második túrázót is.