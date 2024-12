Veszélyes mutatvány: a mopedjével hajtott fel a forgalmas útra az idős nagymama

Egy nő mopedjével egy olyan útszakaszra tévedt Birminghamban, az Egyesült Királyságban, ami roppant forgalmas volt.

A nő a sávok között cikázott és ezzel folyamatosan veszélyeztette önmagát és a többi utast. A veszélyes mutatványt egy mentőautó sofőrje észrevette, felkapcsolta a fényszórókat, és védte őt a saját járművével és végigkísérte őt az útszakaszon.

A rendőrség háláját fejezte ki a mentősnek, néhányan "hősnek" nevezték őt, és azt mondják, hogy díjat érdemelne a tettéért. Azonban nem mindenki volt elégedett ezzel a hőstettel.

Az idős hölgy a segítségére érkező mentősnek köszönet helyett csak a középső ujját mutatta fel.

A hős sofőr felesége, aki elmondta a BirminghamLive-nak, hogy férje felkapcsolta a fényszórókat, és végigkísérte őt, amíg a rendőrség meg nem érkezett.

A férjem telefonált a rendőrségnek, hogy figyelmeztesse őket

– mondta a feleség.

Azt mondta, hogy az idős nő nem tűnt különösebben zaklatottnak vagy aggódónak.

A rendőrség megerősítette, hogy a nő biztonságban van, és emlékeztették őt, hogy hogyan kell biztonságosan vezetni a járművét.

Fotó: West Midlands Police

Korábban is írtunk már olyan esetekről, ahol felelőtlen sofőrök kockáztatták mások életét, ilyen eset volt, amikor két autó az M1-M7 kivezetőjénél ahol egy Skoda és egy Mercedes vezetője sem tudta elfogadni, hogy a másik autó előrébb van nála. Egy másik autós is addig provokálta autóstársát, amíg mindkét autó komoly károkat nem szenvedett. Hétköznapi közúti balhénak indult az eset, de a felek csak nem akartak lehiggadni. Az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor az egyik sofőr elkezdte püfölni a másik autóját. Egy motoros rácsapott egy autóra ami, veszélyesen sorolt be elé, ám következő pillanatban rájött, hogy nem kellett volna, az autós egy kormánymozdulattal azonnal bosszút állt rajta. Egy másik férfi jogosítvány nélkül száguldozott Pásztón, majd a forgalommal szemben menekült a rendőrök elől, azonban az autója túlmelegedett, és a motorja kigyulladt, így gyalogosan menekült tovább a rendőrök elől.