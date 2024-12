15 sérültje van egy müncheni nyugdíjasotthonban keletkezett tűznek - videó

Összesen 120 tűzoltó vonult a helyszínre a felső szinten keletkezett tűz oltására Münchenben, amikor arról kaptak bejelentést, hogy karácsony előestéjén kigyulladt a zsúfolt idősek otthona. Az intézményből mintegy 60 idős embert mentettek ki, közülük 15-en könnyebb sérülést szenvedtek. A tűzoltóság szóvivője szerint többségük enyhe füstmérgezést kapott – számol be róla a Bild. Az oltás több órán át tartott, a helyszínre nagy erőkkel kivonult a katasztrófavédelem is, a rendőrség pedig lezárta a környéket. Az oltást nehezítette, hogy sokáig fennállt annak veszélye, hogy az intézmény fából készült tornya is összeomlik, ami valószínűleg a lángok továbbterjedését eredményezte volna.

A torony oltásáról az X-en megjelent videó:

Aktuell Großbrand im Seniorenheim „Vincentinum“ in #München-Lehel. Feuerwehr und Polizei im Großeinsatz. Mittlerweile brennt auch der Glockenturm. Retter sind auch mit Drohnen im Einsatz. Unklar, ob es Verletzte gibt. pic.twitter.com/CTjOqfIRCy — Karl Keim (@karlkeim_) December 24, 2024

A tűzoltóság szerint az idősek egy részét a müncheni Műszaki Egyetem egyik közeli épületébe vitték, ezt követően rokonaiknál vagy más, idősek gondozásával foglalkozó létesítményben szállásolták el őket. A tűzzel sújtott épületrész használatát a hatóság további értesítésig felfüggesztette, vagyis oda a lakók egy ideig biztosan nem térhetnek vissza.

Kiderült, hogy a tűzriasztást az egyik látogató adta le, aki édesapját látogatta meg az intézményben. A látogató füstszagot érzett, ezért úgy döntött bekapcsolja a tűzjelzőt.

A helyszínen még szerdán, a reggeli órákban is füst szállt fel a leégett épületrészből.

A tűzvizsgálók számára csak azt követően engedélyezték a belépést a területre, miután a tüzet bizonyosan mindenütt eloltották.

A müncheni helyi hatóságok lakossági riasztást adtak ki, mivel a tűz kellemetlen, maró szagú füsttel borította be a környéket. Ráadásul az időjárási viszonyok kedveztek a füst terjedésének. Ezért a hatóságok arra kérték München óvárosának és egyes városrészeinek lakóit, hogy lakásaik nyílászáróit tartsák csukva, valamint ne használják a felszerelt légcserélő, illetve légkondicionáló berendezéseiket se.

A tűzeset kapcsán nyilatkozatot adott ki a a Német Betegvédelmi Alapítvány. Közlésük szerint 2024-ben húsz ember halt meg idősek otthonában keletkezett tüzekben Németországban. A sérültek száma pedig ötven százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az alapítvány új oltórendszerek bevezetését sürgette az ellátását folytató intézményekben.

Cikkünk címlapi képe a müncheni tűzoltóság által kiadott felvétel.