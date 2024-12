Dr. Google: Még németül sem tudott rendesen a magdeburgi terrorista

Egy orvos, aki nem életeket ment, hanem brutálisan gyilkol: a magdeburgi támadó karrierjéről egyre furcsább dolgok derülni ki a múlt pénteki terrortámadás óta. Taleb al-Abdulmohsen autóval hajtott a magdeburgi karácsonyi piacra, legalább öt embert megölt és 200 másikat megsebesített, néhányukat súlyosan. Az 50 éves szaúdi ez év októberéig pszichiáter szakorvosként dolgozott egy pszichiátriai kórházban Bernburgban, egy szász-anhalti kisvárosban, Magdeburgtól mintegy 50 kilométerre délre - írta a Die Welt.

A pszichiátriai és addiktológiai szakklinikát üzemeltető Salus egészségügyi vállalat szerint Abdulmohsen 2020. márciusa óta kezelte a szenvedélybeteg bűnelkövetőket.

Szabadság és betegség miatt azonban két hónapja nem volt szolgálatban. A jelek szerint a személyzet körében bizalmatlanság uralkodott az orvos iránt, és kétségek merültek fel az alkalmasságával kapcsolatban.

A Mitteldeutsche Zeitung című lap idézi az egyik alkalmazottat: „Dr. Google-nak hívjuk”. A diagnózis felállítása előtt az interneten kellett utánanéznie a dolgoknak. A kórtermi vizitet mindig egyedül végezte, és amennyire lehetett, kerülte a beszélgetést a személyzettel. Gyenge német nyelvtudása is félreértéseket okozott. Kezelési gyakorlata egyes esetekben zavart is okozott a személyzet körében. Például többször írt fel olyan gyógyszereket, amelyek a betegek életét veszélyeztették volna. Csak a személyzet akadályozta volna meg a tragédiát. Amikor az új betegeket arról kérdezték, hogyan szabadulhatnának meg a drogfüggőségüktől, többször is azt tanácsolta nekik: „Az alkohol jó, a méz rossz”.

A Die Welt információi szerint maga a férfi állítólag mentális betegség miatt kezelés alatt állt.

A gyanúsított ellen korábban „fenyegetés, rágalmazás és szexuális bűncselekmények” miatt több nyomozás is folyamatban volt Szász-Anhaltban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában és Észak-Rajna-Vesztfáliában.

A hatóságok szerint a szaúd-arábiai származású Taleb al-Abdulmohsen 2006-ban érkezett Németországba. Kezdetben Mecklenburg-Elő-Pomerániában élt 2011-től 2016 elejéig, és szakorvosi képzésének egy részét Stralsundban végezte. Már ekkor többször is felhívta magára a hatóságok figyelmét - bűncselekményekkel való fenyegetőzéssel. A vizsgaeredmények elismerése körüli vitában a Mecklenburg-Elő-Pomeránia Orvosi Kamara képviselőit nemzetközi figyelmet kiváltó bűncselekménnyel fenyegette meg. 2013-ban a rostocki kerületi bíróság 90 napra ítélte a köznyugalom megzavarása bűncselekménnyel való fenyegetés miatt.