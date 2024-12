Az oroszok köszönik a nyugati harckocsikat: javában tanulmányozzák az elfogott Abramseket és a Leopardokat

Az eddig Ukrajna rendelkezésére bocsátott 31 amerikai Abrams harckocsiból eddig mintegy 20 semmisült meg vagy került orosz kézre. Utóbbiak között van olyan is, amely csak kisebb sérüléseket szenvedett – írja a Military Watch Magazine –, ami kiváló lehetőséget biztosít Oroszország számára, hogy szétszerelje és alaposan tanulmányozza ezeket a nyugati fegyvereket. Az Abramsek oroszok általi „elfogása” azért is nagy jelentőségű, mert azokat széles körben használja nemcsak az amerikai hadsereg, de szövetségesei is. Az elfogott német Leopardok miatt azonban a NATO-tagországok is aggódhatnak.

Vágólapra másolva!

A Joe Bidenék által Ukrajna rendelkezésére bocsátott 31 darab Abramsből eddig legalább 20-at semmisítettek meg vagy kerítettek kézre az orosz erők. A harckocsik közül némelyik csak nagyon kis sérüléseket szenvedett – írja a Military Watch Magazine. A szaklap szerint ilyen vagy hasonló incidensek miatt már hosszú évek óta aggódnak Washingtonban, ám ez az első alkalom, hogy minden okuk meg is van rá. Az orosz erők által Ukrajnában elfogott amerikai M1A1 Abrams harckocsikat ugyanis alaposan tanulmányozni fogják az ország legnagyobb harckocsigyártó üzemében, az Uralvagonzavodban. Ezzel az Egyesült Államok legnagyobb ellenfele vizsgálhatja meg a legapróbb részletekig a széles körben alkalmazott harckocsit, melyből csak az Egyesült Államokban több mint 4000 áll szolgálatban, vagy várakozik raktárakban. Az első, oroszok által megsemmisített amerikai Abrams harckocsi Forrás: Telegram Az Abrams harckocsival kapcsolatos információkat Oroszország stratégiai partnerei, különösen Kína és Észak-Korea is várhatóan igen nagyra értékeli majd. A Leopardok orosz kézre kerülése sokkal nagyobb baj Szeptember végén felvételek erősítették meg, hogy legalább egy, német szállításokból származó Leopard 2A6 harckocsit zsákmányoltak az orosz erők az ukránoktól, ez már korábban az Uralvagonzavodhoz került tanulmányozásra. Akkor az orosz média arról számolt be, hogy a szakembereik elemzik a jármű alkatrészeit, rendszereit, alrendszereit. A Leopard 2A6 harckocsik még értékesebb hírszerzési információkkal szolgálnak az oroszok számára, mint az Abrams tankok: az Ukrajnába küldött Abramseket ugyanis kifejezetten exportra gyártották, ennek megfelelően eltávolították belőlük az „érzékeny” technológiákat, míg a Leopard 2A6-osokat közvetlenül a német hadsereg készleteiből adták át az ukránoknak. Kilőtt Leopard 2-es és Bradley-k az ukrán fronton

Fotó: Telegram A Leopard 2 továbbá a NATO-ban a legszélesebb körben használt harckocsi, jelenleg 15 NATO-tagállam üzemeltet ilyen járműveket, és több ország rendelt vagy rendelni fog belőle.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!