Ma várhatóan megbukik Olaf Scholz kancellár

Mint arról az Origo korábban már beszámolt, Németországban politikai válság alakult ki, amely a kormánykoalíció összeomlásához vezetett. Így jó ideje felmerül a kérdés: mégis mi történik Németországban?

Ma hivatalosan is pont kerül a német kormányválság végére, miután a Bundestag ma délután megvonhatja a bizalmát Olaf Scholz kancellártól, és az immáron a szociáldemokratákra és a Zöldekre zsugorodott kormányától. Scholz jelenleg a szociáldemokraták (SPD) és a Zöldek által támogatott, a Bundestagban kisebbségben lévő kormányt vezeti, így az ellenzék támogatása nélkül semmit sem tud keresztülvinni. Olaf Scholz ma a Bundestagban mondja majd el a bizalmi szavazás indokait a képviselőknek. Ezt egy körülbelül 90 perces vita követi majd. Ezt követően a parlament várhatóan név szerinti szavazást tart – derül ki parlamenti közlésekből.

A bizalmatlansági szavazás jelentős politikai fordulópontot jelent

A Magyar Nemzet összeállításában most arról ír, hogy már mindenki a 2025. február 23-ra tervezett új választásokról beszél. Új választás azonban nem lehetséges „csak úgy”. A német alaptörvény 68. cikke szerint a szövetségi kancellár bizalmi szavazást kér maga ellen a Bundestagtól – Olaf Scholz ezt 2024. december 11-én írásban tette meg – majd az önmaga ellen kért bizalmi szavazást el kell veszíteni, írja a Tagesschau.

A köztársasági elnöknek ezután fel kell oszlatnia a Bundestagot, és 60 napon belül új választásokat kell tartani.

Olaf Scholz német kancellár elleni bizalmatlansági szavazás jelentős politikai fordulópontot jelent Németországban. A szociáldemokraták (SPD) és a Zöldek közös kormányának fennmaradása kérdésessé vált, miután a koalíció harmadik tagja, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) kilépett.

Scholz stratégiája – hogy a válságot ő maga kontrollálja – arra utal, hogy még mindig hisz abban, hogy pártja, az SPD, valamint személyesen ő maga képes lehet a választók bizalmát visszaszerezni.

Alice Weidel Fotó: CARSTEN KOALL / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A németek többsége nem Scholzot akarja kancellárnak

Az Insa új közvélemény-kutatása szerint azonban Olaf Scholz terve nem fog sikerülni. A számok alapján az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke és kancellárjelöltje Alice Weidel tovább erősödik, és már az első helyen áll a kereszténydemokrata Friedrich Merzcel együtt, erről írt a Junge Freiheit.

Az Insa reprezentatív felmérése alapján 21 százalék szavazna Alice Weidelre. Ezzel az AfD vezetője a CDU/CSU kancellárjelöltjével, Friedrich Merzzel közösen az első helyen áll.

Azonban míg Merz továbbra is stagnál és egyértelműen lemarad pártja közvélemény-kutatási eredményétől, addig Weidel további három százalékpontot nyert az előző héthez képest. Kissé megelőzte saját pártját is, amelyet az Insa húsz százalékra teszi. A lap szerint a német gazdasági válság is a jobboldali politikus kezére játszhat, ugyanis a 45 éves Weidel közgazdasági doktorátussal rendelkezik.