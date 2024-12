Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége hozhatja el a békét

Orbán Viktor miniszterelnök nemrégiben találkozott egy délután erejéig Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel. Mit jelez ez a találkozó, mit vetít előre a leendő együttműködések, kapcsolatok szempontjából?

Mint azt eddig is sejthettük, az amerikai-magyar viszony új szintre lép Trump elnök beiktatása után. Ennek egyértelmű bizonyítéka a floridai találkozó. Emlékezhetünk arra, hogy

a 2017-2021-es időszakban kimondottan kedvezően alakultak a kétoldalú kapcsolatok. Most azonban még ennél is jobb a helyzet, hiszen az elmúlt években a magyar jobboldal termékeny munkakapcsolatot épített ki az amerikai konzervatívokkal, különösen az „America First” mozgalmon belül.

Erről tanúskodik többek között a CPAC Hungary és számos más fórum, melyen a tengerentúli, valamint hazai agytrösztök és kutatóintézetek együttműködnek. Ugyanakkor az is világos, hogy Orbán Viktor és Donald Trump között erős politikai szövetség és személyes barátság alakult ki. A következő négy évben minden bizonnyal az amerikai-magyar diplomáciai viszony aranykoráról beszélhetünk majd.

Orbán Viktor és Donald Trump egy korábbi találkozójukon

Fotó: AFP

Miért jelentős az, hogy a magyar kormányfőt a saját rezidenciáján látja vendégül a világ egyik nagy hatalmú vezetője, ráadásul vele beszélt először telefonon a megválasztását követően az európai vezetők közül?

Mint arra már utaltam, a megválasztott amerikai elnök és a magyar kormányfő között igen szoros munkakapcsolat és barátság alakult ki az elmúlt években.

Mindez azt eredményezi, hogy Magyarország diplomáciai ereje, befolyása megnő. Így a magyar békekezdeményezéseknek lényegesen nagyobb súlya lesz, akár közvetítőként is fel tudunk lépni a háborúban érintett országok és nagyhatalmak között.

Eddig is komoly jelentősége volt annak, hogy a magyar diplomácia minden fontos szereplővel beszélőviszonyban maradt, ám Donald Trump beiktatását követően ennek még nagyobb hordereje lesz.

Hazánk uniós pozíciói is erősödnek. Amennyiben egy európai vezető szeretne jó kapcsolatot kiépíteni a régi-új amerikai elnökkel, akkor ezt legkönnyebben Orbán Viktor közreműködésével teheti meg. Ugyanakkor az eurokraták és a civilnek mondott szervezetek részéről a hazánk ellen irányuló posztmodern-liberális támadások csökkenni fognak. Adódollárok bizonyosan nem fognak Magyarországra gurulni, de a Soros klánnak is lesz most sürgetőbb, és jóval költségesebb elfoglaltsága a magyar baloldal támogatásánál. Magyar Péter sem fog sokmilliárdos költségen tömegrendezvényeket tartani.