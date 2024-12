Orbán Viktor: Mi vagyunk Brüsszel ellenzéke!

Mi vagyunk Brüsszel ellenzéke, és megpróbálunk Brüsszel többsége lenni, ez néhány évbe telik majd, de dolgozunk érte, és egyre szorosabb együttműködést és barátságot fogunk kialakítani - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő Brüsszelben, a Patrióták Európáért pártcsoport EU-csúcs előtti egyeztetésére érkezve, csütörtökön, a belga fővárosban működő Magyar Házban. Mint mondta, arra törekednek, hogy mindent megváltoztassanak Brüsszelben, ahogy Donald Trump tette az Egyesült Államokban. "Meg kell állítani a migrációt, feladni az összes őrült genderelképzelést, a transzneműeket és minden ilyesmit. Békét kell kötni, és le kell nyomni az energiaárakat, amilyen gyorsan csak tudjuk, hogy újra versenyképes legyen az európai gazdaság. Ezek tehát a következő év fő témái" - taglalta a miniszterelnök.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Arra a kérdésre válaszolva, hogy az uniós csúcsra meghívott Volodomir Zelenszkij ukrán elnöknek bemutatja-e az ukrajnai háborút lezárni hivatott béketervét, Orbán Viktor azt válaszolta: "A terv már az asztalon van, vagy elfogadják, vagy nem." Szavai szerint egy "nagyon egyszerű, de emberi érzésből kiinduló tervről" van szó: néhány karácsonyi napra tűzszünetet lehetne hirdetni, mert nem lehet hagyni, hogy több ezer fiatal ember haljon meg a harctéren az ünnepekkor. "Nem példátlan ez az európai történelemben. Akármilyen véres harcok is vannak, arra néhány karácsonyi napra tűzszünetet lehetne hirdetni. Ez sikerült korábban ennél nagyobb háborúk esetében is Európában. Ne öljék meg az emberek néhány napig egymást a frontvonalon karácsonykor, és cseréljenek ki nagy számban foglyokat, néhány száz vagy ezer embert engedjenek haza a családjához" - fejtette ki. Hangsúlyozta, "a politikának vannak bonyolultabb szempontjai, de néha az egyszerű, jó érzésre alapozott javaslatoknak is kell adni valamennyi esélyt".

Arra a kérdésre, hogy csütörtökön készül-e kétoldalú egyeztetésre az ukrán elnökkel, Orbán Viktor azt válaszolta: "készenlétben dolgozom és készenlétben alszom. Mindig készen állok minden értelmes megbeszélésre". Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a Patrióták Európáért pártcsalád bővülhet-e, miután Giorgia Meloni olasz kormányfő lemondott az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) elnöki tisztéről, és helyét Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök veheti át, Orbán Viktor elmondta: kedden tanácskozást folytatott Morawieckivel, és a két pártcsoport közötti együttműködés elmélyítését és szélesítését tűzték ki célul, amely később majd elvezethet egy nagyobb egységhez is.