Óriási magyar részvétel a román választáson, bejut az RMDSZ

A szavazatok 33,01 százalékos feldolgozottságánál PSD 24,28 % AUR 17,82 % PNL 13,63 % RMDSZ 12,71 % USR 8,26 % SOS 6,95 % POT 5,26 % (a magyar megyékben mindig gyorsabban számolják össze a szavazatokat)

A szövetségi elnök az RMDSZ eredményváró rendezvényén köszönetet mondott az erdélyi magyar választóknak, hogy „minden körülmények között, a legsötétebb időkben is kitartottak” az érdekvédelmi szervezet mellett. Közölte: a szövetséget öt százalékon mérő exit poll-eredményeket nem kívánja kommentálni,

az RMDSZ számításai szerint tíz milliós részvétel mellett 5,5-5,7 százalékos eredményre, 540-550 ezer szavazatra számít.

Exit poll PSD 25,7 % AUR 19,3 % USR 15,7 % PNL 15,3 % SOS 5,5 % POT 5,5 % RMDSZ 5,0 %

Kelemen Hunor rámutatott: vasárnap az a korosztály „mozdult meg” leginkább, amelynek van emléke az 1990-es és ’89 előtti évekről, és „tudja, mi a magyarellenesség”. Úgy vélte, az erdélyi magyar választópolgárok „látták a veszélyt”, ami a szélsőséges pártok előretörése révén az erdélyi magyar közösségre leselkedik, ezért vonultak ilyen nagy számban az urnák elé.

A román választási törvény szerint a bejutási küszöb 5 százalék, de az a párt is bejut a parlamentbe, amely legalább négy megyében 20 százalékos eredményt ér el, és országosan három százalék fölött van. Ez utóbbit biztosan teljesíti az RMDSZ, de ebben az esetben jóval kevesebb képviselője lehet, mert csak a 20 százalékos megyékből szerezhet mandátumot. ezért fontos az 5 százalék elérése.

Köszönetet mondott a külföldön élő romániai magyaroknak is, akik közlése szerint nagyobb számban vettek részt a parlamenti választásokon, mint az államfőválasztás múlt vasárnapi első fordulójában, és felelősséget vállaltak szülőföldjükért (Budapesten óriási sor állt a romániai nagykövetség előtt, a szavazásra várva - a szerk.). Azoknak is megköszönte a részvételt, akik évek óta nem szavaztak, és most mégis megtették. Kiemelte: a tény, hogy

Hargita megyében volt a legmagasabb a részvételi arány és a magyarlakta megyék az élvonalban végeztek, az erdélyi magyar közösségek tenniakarását jelzi nehéz időkben.

„Nem vagyunk egyformák, de összetartozunk, és ez ma mindenki számára fontos volt” – húzta alá az RMDSZ elnöke. Hozzátette: az is fontos volt, hogy eljussanak minden kis közösségbe, ahol a magyar identitást őrzik, a szövetség így tudta elérni ezt az eredményt egy nagyon nehéz időszakban. Emlékeztetett: a választópolgárok az államfőválasztás múlt vasárnapi első fordulóján a mainstream pártokat büntették. „Most pedig az exit poll eredmények alapján az egyensúlyt kereső polgárok azt akarják, hogy ezen az úton haladjunk – a korrekciókat természetesen elvégezve -, amely a fejlődést és jobb élet reményét jelenti” – fogalmazott Kelemen Hunor.