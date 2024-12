A fejére ejtett egy gyereket egy óvónő

Az Illinois állambeli Gofdreyben óvónőként dolgozó, 44 éves Lisa Jacobs ellen bántalmazás miatt emeltek vádat.

A nő ugyanis korábban, az óvodában felkapott egy 3 éves gyereket, majd a fejére ejtette.

Az óvoda egy katolikus iskolához tartozik, aminek a lelkésze elmondta, hogy amint december 3-án vizsgálatot indítottak az óvónő ellen, ők azonnal szabadságra küldték. A nő másnap felmondott.

Pre-K Teacher Accused of Dropping 3-Year-Old Student to Ground https://t.co/5scWdbx6LP — People (@people) December 11, 2024

A mi prioritásunk a gyerekek biztonsága és minden megteszünk azért, hogy ezt biztosítani tudjuk

– mondta a lelkész.

A hatóságok azt is állítják, hogy a nő már korábban is fenyegetett bántalmazással gyerekeket, volt akit meg is verhetett. A nő jelenleg szabadlábon van, nem találkozhat a fejre ejtett gyerekkel, és nem tarthat fegyvert - írja a People.

Ahogy azt korábban megírtuk, szeptemberben a rendőrség őrizetbe vett egy párizsi óvónőt, miután az szeptember 4-én, az óvoda első napján megütött egy hároméves gyereket, majd folyadékot spriccelt az arcába. Már a második szülő panaszkodott a pedagógusra.

Öt hónapra rács mögé került és népharag zúdult májusban egy óvodai dolgozóra, aki kegyetlen dolgot művelt az egyik kisgyermekkel. A biztonsági kamerák mindent rögzítettek. Helen Walkert zavarta egy gyerek sírása, ezért étellel tömte be az óvodás száját. Ezután a nő egy másik gyerekre akarta fogni az ügyet, de a felvételek lebuktatták. Emiatt öt hónapra börtönbe került. A helyi rendőrség azt írja, hogy az óvoda többi alkalmazottja helyesen cselekedett, amikor azonnal léptek, és végig segítették a nyomozást.

2023-ban súlyos vádakkal illettek a szülők egy németországi óvónőt, aminek az lett a vége, hogy a rendőrség is nyomozni kezdett. A gyerekek elmondása szerint a nő kegyetlen módon bánt velük, bezárta, és kínozta őket. Az óvónő állítólag arra kényszerítette a gyerekeket, hogy időnként egy sötét szobában legyenek bezárva, továbbá arra is, hogy addig egyenek, amíg el nem hányják magukat, majd a gyerekekkel takaríttatta fel a hányást.