Itt az ítélet, 20 évre börtönbe kerül Dominique Pelicot, aki több tucat férfival megerőszakoltatta a feleségét

Ahogy az Origo is beszámolt róla, bedrogozta a feleségét egy perverz férj, aztán hagyta, hogy több mint 50 férfi megerőszakolja őt. Arról is írtunk, hogy 20 év börtönt is kaphat a férfi, aki az interneten toborzott férfiakat az orgiákhoz és a bűncselekményeket filmre vette. A pár otthona párizsi külvárosi részen van, ahol az avignoni szörny látszólag normális életet élt.

Miről szól a Pelicot-ügy, és miért vált olyan fontossá?

A franciaországi Avignon város bírái csütörtökön 51 férfi ellen hoznak ítéletet egy tömeges nemi erőszakkal kapcsolatos perben. Gisèle Pelicot-t közel egy évtizeden át bedrogozta a volt férje, Dominique, megerőszakolta őt és több tucat férfit toborzott az internetről, hogy szexeljenek eszméletlen feleségével.

Feláldoztak a bűn oltárán

- mondta Gisèle a tárgyaláson.

Itt az ítélet

Dominique Pelicot beismerte az ellene felhozott összes vádpontot - vagyis, hogy elkábította és megerőszakolta a feleségét és több tucat férfit toborzott a nő megerőszakolására. Az ügyészek azt akarják elérni, hogy a vádlott a súlyos nemi erőszakért kiszabható maximális, 20 éves börtönbüntetést kapja - írja a Sky News.

Az összes vádpontban bűnösnek mondta ki az avignoni bíróság csütörtökön Dominique Pelicot-t, aki a saját felesége sorozatos megerőszakolása miatt került bíróság elé. A délelőtt kihirdették, hogy a férfi 20 évre börtönbe kerül. A bíró a többi vádlott esetében is felolvassa az ítéletet, eddig több mint 20-at találtak bűnösnek, közül egy csoportot 12 év börtönre ítéltek.

Nemi erőszaktevő vagyok - mondta a férfi, majd bocsánatért könyörgött volt feleségének és három gyerekének.

OJO: Ayer SE SUSPENDIÓ POR SEGUNDA VEZ la comparecencia judicial de Dominique Pelicot (el violador que drogaba a su mujer, Gisèle, al borde del coma para que la violaran decenas de hombres 10 años). Alega "dolores abdominales". El informe médico acredita que está perfectamente. pic.twitter.com/oZ2We5pGUy — Juan Miguel Garrido🔻🇵🇸🇱🇧 (@JuanmiGG_News) September 12, 2024

Kik a további vádlottak?

A többi vádlott a Mazan nevű falu 50 kilométeres körzetéből származik. Vannak köztük tűzoltók, biztonsági őrök és teherautó-sofőrök is. A legtöbbjük családos ember. 51-ből ötvenet súlyos nemi erőszakkal és nemi erőszak kísérletével vádoltak meg. A 63 éves Romain V. 18 év börtönbüntetésre számíthat, ha bűnösnek találják.

Azzal vádolják, hogy hat különböző alkalommal megerőszakolta Gisèle Pelicot-t, miközben tudta, hogy HIV-pozitív.

További 10 férfi 15-17 éves büntetésre számíthat, a többie 38 vádlottra pedig 10-14 éves börtönbüntetést kérnek az ügyészek. Néhányan bocsánatot kértek a tetteikért, de a legtöbben nem.