Hatalmas robbanás rázta meg Hágát - videó

Hangos robbanás rázta meg Hága Mariahoeve kerületét reggel 6 óra után nem sokkal. A robbanás miatt egy ház összeomlott, emellett hatalmas lángokkal is égett. Egy autó is teljesen kiégett.

A robbanás miatt a tűzben az áldozatok száma akár 20 fő is lehet.

A katasztrófavédelem jelenleg is menti és keresi az embereket, oltják a tüzet

– közölte a város tűzoltósága.



A robbanás helyszíne - Fotó: ANP via AFP / DEN HAAG/Josh Walet

A helyszínen négy kutyás keresőalakulat is keresi a romok alatt rekedt embereket.

A felvételeken az látható, hogy a robbanás óriási pusztítást hagyott maga után: az utcán mindenhol törmelékek és üvegszilánkok vannak. Emellett az is kivehető a felvételekből, hogy 5-7 lakóház semmisült meg teljesen. Több környéken lakót is busz szállított el, őket átmeneti szálláshelyre viszik, ugyanis több környékbeli ház is megsérült a robbanás miatt - írja az AD.

Tűzoltó a robbanás helyszínén - Fotó: ANP via AFP / DEN HAAG/Josh Walet

A hatóságok felszólították a környék lakóit, hogy ne nyissák ki az ablakokat a nagy füst miatt.

Hogy mi okozta a robbanást, egyelőre nem tudni, illetve azt sem, hogy hány áldozat van. Az NL Times azt írja, hogy eddig legalább négy embert mentettek ki a romok alól, őket kórházba szállították, de tovább keresik a lehetséges áldozatokat, a helyszínen 20 mentőautó áll készenlétben.

A város polgármestere, Jan van Zanen a helyszínre érkezett, hogy koordinálja a mentési munkát.

Júniusban arról írtunk, hogy év eleje óta 496 robbantásos támadást követtek el hollandiai otthonok és vállalkozások ellen, míg tavaly az év azonos időszakában 209-et. Január 30-án egy rotterdami lakóparkban volt óriási robbanás, míg júliusig legalább tíz ember halt meg droglaboratóriumi robbanásokban.