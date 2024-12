Egy stewardess megkéselte a kollégáját

A 36 éves Joshua Smith-et november 5-én tartóztatták le, hajnali 3 óra 15 perckor egy New Orleans állambeli szállodában, miután megkéselte egyik munkatársát és egy biztonsági őrt is, aki meg akarta állítani a férfit.

A férfi kollégái elmondták a rendőröknek, hogy az eset azt követően történt, miután a stewardessek leszálltak a repülőgépről és a szállodába indultak. Joshua Smith munkatársai hozzátették, hogy a férfi a szállodába vezető úton kezdett furcsán viselkedni.

Emiatt az egyik kollégája fel akarta kísérni a szobájába a férfit, de vita alakult ki köztük és a férfi elővett egy kést, amivel a nőt a karján és a nyakán megvágta. Ekkor a légiutas kísérő megpróbált elmenekülni, és egy biztonsági őr pedig megpróbált közbeavatkozni, de annak Simth levágta a hüvelykujját.

A Delta Airlines alkalmazottját, Joshua Smith-et gyilkossági kísérlettel, súlyos testi sértéssel és bántalmazással vádolják.

A férfi ügyvédje, Thomas Calogero azt mondta, hogy Smith a késelés előtt részegre itta magát, majd emiatt lett erőszakos, de nem akart senkit megölni.

A Delta Airlines a történteket után azt nyilatkozta, hogy azokkal az alkalmazottakkal szemben, akik erőszakosan viselkednek a társaikkal szemben zéró toleranciát alkalmaznak. - írja a People.

Fotó: Wilson Police Department

