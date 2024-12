Szalmonellafertőzés: rengetegen kerültek kórházba egy zöldség miatt

Három vállalat hívta vissza a mexikói Sonorában, az Agrotato, S.A. de C.V. által termesztett és az importőrök által október 12. és november 26. között értékesített uborkákat az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal szerint. Ezenkívül több olyan terméket is visszahívtak, amely tartalmazta a fertőzött uborkát.

Cucumbers from 3 companies recalled as salmonella sickens 68 people in 19 states https://t.co/rFLIGSzDt0 — CBS Mornings (@CBSMornings) December 5, 2024

A visszahívott uborkákat Alaszkában, Arkansasban, Arizonában, Kaliforniában, Coloradóban, Connecticutban, Floridában, Idahóban, Illinoisban, Indianában, Iowában, Kansasban, Marylandben, Massachusettsben, Michiganben, Minnesotában és Missouriban valamint, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New York, Észak-Karolina, Észak-Dakota, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Dél-Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin és Wyoming területén értékesítették.

A legtöbb szalmonellával fertőzött ember hasmenést, lázat és gyomorgörcsöket tapasztal, és a tünetek általában a baktérium lenyelése után hat órával vagy hat nappal kezdődnek

- a Centers for Disease Control and Prevention szerint. Bár a legtöbben kezelés nélkül egy héten belül felépülnek, egyeseknél, különösen a fiataloknál és az időseknél súlyosabb, kezelést vagy kórházi kezelést igénylő megbetegedések is előfordulhatnak.

Korábban arról is írtunk, 10 ezer tojást hívtak vissza szalmonella miatt. Azt megelőzően pedig arról, hogy a Spar is visszahívást jelentett be szalmonella miatt.