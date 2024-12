Szemetelésért büntettek meg egy nőt, pedig évtizedek óta nem is járt a településen

A 31 éves Natalie Walstonnak szülei házához, a Kent állambeli Gravesendben érkezett egy pénzbírságról szóló felszólítás november 12-én, amiben azzal vádolták, hogy a közeli Swanscombe-ban szemetelt. A nő viszont 2021 óta nem lakik a szüleivel, és most több száz kilométerrel arrébb, Staffordshire-ben él. Walston azt mondta, hogy ő semmiképp sem lehetett, mivel gyerekkora óta nem járt arrafelé, ahol a bűncselekmény történt, ráadásul nem dohányzik, és bizonyítéka is van arra, hogy az esetkor nem tartózkodott Kentben - számolt be a Daily Star.

Fotó: Natalie Walston/SWNS

Ártatlanságának bizonyítására a nő egy banki tranzakcióról szóló nyugtákat mutatott be, amely azt bizonyítja, hogy abban az időben a Staffordshire-i B&M- ben és a Tescóban is vásárolt több száz kilométerre Swanscombe-tól.

A büntetésről szóló értesítésben az állt, hogy a dartfordi tanács egyik tisztviselője tanúja volt október 29-én, amikor

„bűncselekményt követett el”, ezért 75 font bírságot (kb 35 ezer forintot) kell fizetnie, vagy fellebbezhet az ügyben."

A felszólításban az is állt, hogy

Mivel sem a fizetésről szóló csekk, sem írásbeli kifogás nem érkezett, továbbra is felelős a bűncselekményért, ennek fényében pedig azonnal megkezdődhet Önnel szemben a büntetőeljárás a bíróságon."

A felszólításban azt is hozzátették, hogy ha elítélik, akár 2500 font (közel 1,2 millió forint) bírságot is fizethet szemetelésért."

Walston azt mondta:

Ez egy kicsit bizarr. Azzal vádoltak, hogy Swanscombe-ban eldobtam egy cigarettát, ami őszintén szólva még abszurdabb, mivel nem dohányzom, és soha nem jártam azon a helyen, ahol azt állítják, hogy szabályt szegtem."

„Egy csalás valódi áldozatának érzem magam. Valaki biztosan ellopta a személyazonosságomat, vagy pedig a tanács biztonsági intézkedései annyira elfajultak, hogy már mindenféle bizonyíték nélkül megkeresnek és megvádolnak valakit" - vallotta.

A dartfordi tanács azóta felvette a kapcsolatot a nővel, és megszüntette az ellene kiszabott büntetést miután áttekintették a nő által benyújtott bizonyítékként szolgáló nyugtákat.