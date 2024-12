Szijjártó Péter az orosz és a vatikáni kollégájával is tárgyalt a békemisszió keretében

A Külgazdasági lés Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott tárgyalását követően, hogy folytatódik a magyar békemisszió, ugyanis az elmúlt időszakban olyan helyzet állt elő az amerikai elnökválasztás nyomán, hogy minden eddiginél közelebb került az ukrajnai háború vége, miközben az eszkaláció veszélye is most a legnagyobb.

Annak érdekében, hogy január 20-ig ne történjen semmi visszafordíthatatlan, most mindent meg kell tenni a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében, és erre az EBESZ (az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) az utolsó alkalmas platform" - hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében.

"Itt az ideje világossá tenni, hogy ahelyett, hogy az ukránokat egyesek arra próbálják rákényszeríteni, hogy jelentősen csökkentsék a sorozási korhatárt, végre a tűzszünetért és a békéért kellene dolgoznunk" - tette hozzá. Szijjártó Péter a Paul Richard Gallagher vatikáni külügyminiszterrel folytatott megbeszélése kapcsán azt emelte ki, hogy Magyarország nagyra becsüli a Vatikán bölcs, békepárti álláspontját. "

Gallagher érsek korábban a béke bátorságáról beszélt, és egyetértünk abban is, hogy a tárgyalás nem a gyengeség, hanem a bátorság jele. Gallagher érsek bátorított arra, hogy folytassuk az erőfeszítéseinket az emberéletek megmentése, a béke megteremtése, a kommunikációs csatornák nyitva tartása érdekében" - közölte. Majd arra is figyelmeztetett, hogy a világ számos pontján üldözik a keresztény közösségeket, s ezt meg kell állítani. És különös aggodalmát fejezte ki az aleppói keresztényekkel szembeni atrocitások miatt. "Magyarország továbbra is biztosítja a humanitárius segítséget a nehéz helyzetbe kerülő keresztény közösségek védelme érdekében" - szögezte le.