Újabb részletek derültek ki el-Aszad Moszkvába meneküléséről

A Kreml hétfőn közölte, Vlagyimir Putyin elnök döntött arról, hogy Aszadnak Oroszországban menedéket ad.

Rjabkov az NBC honlapján található szöveg szerint kijelentette: veszélytelenül oldották meg Aszad kimenekítését.

Szavatolták (Aszad) biztonságát, és ez azt mutatja, hogy Oroszország úgy cselekszik, ahogyan egy ilyen rendkívüli helyzetben az szükséges".

- mondta Szergej Rjabkov, majd hozzátette, nem részletezi azt, hogy ez miképpen zajlott le, és hogyan rendezték meg orosz részről.

A riporternek arra a kérdésére, Oroszország átadja-e Aszadot ahhoz, hogy bíróság elé állítsák, az orosz külügyminiszter-helyettes azt felelte:

Oroszország nem részese a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó egyezménynek".

Az intrejúban Rjabkov egyebek között szólt arról is, Oroszország "határozottan kész lenne megfontolni" egy újabb, amerikai-orosz fogolycserét, hasonlóan az idén augusztusban lefolytatotthoz, amelynek keretében a The Wall Street Journal amerikai lap újságírója, Evan Gershkovich és Paul Whelan volt amerikai tengerészgyalogos is visszatérhetett hazájába, az Egyesült Államokba.