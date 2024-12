Négyszemközt tárgyalt egymással Fico és Putyin

Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő szerint Robert Fico szlovák kormányfő este Vlagyimir Putyin orosz elnökkel kezdett négyszemközti megbeszélést. Hozzátette,

a tárgyalások, melyek során kiemelkedő szerepet kap a szlovákiai orosz gázszállítás esetleges fenntartása, továbbra is folyamatban vannak

– számolt be róla a SME.

A találkozóra az eredeti tervek szerint csak ma, december 23-án került volna sor.

A TASS orosz hírügynökség eközben emlékeztetett Robert Fico korábban azt nyilatkozta, hogy

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem fogja meghosszabbítani az orosz gáz Ukrajnát átívelő szállítását, nem jelenti azt, hogy Szlovákiának “el kellene esnie” az orosz gáztól

- írja a Paraméter.

Korábban az Origo arról is beszámolt, Robert Fico azt nyilatkozta, Szlovákia nem támogathatja az Ukrajnának nyújtandó uniós segítség növelését a tagállamok kárára. Arról is írtunk, hogy Brüsszel arra kényszerítené hazánkat is, hogy 200 milliárdos támogatást nyújtson Ukrajnának, a részletek erről bővebbn ide kattintva érhetőek el.