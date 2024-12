Tojást rakott a világ legöregebb madara Hawaiin

A Wisdom (Bölcsesség) nevű albatrosz Hawaii északnyugati részére, a Midway-atoll természetvédelmi területére tért vissza tojást rakni - írták a napokban a természetvédelmi szolgálat Facebook-oldalán.

A Laysan-albatroszok életre szólóan választanak maguknak párt, és általában évente egy tojást költenek.

Wisdom hosszú ideig párjával, Akeakamaival fészkelt, őt azonban már évek óta nem látták, és Wisdom most egy másik hímmel felügyeli a tojást - figyelték meg a természetvédelmi szolgálat munkatársai.

Wisdom, una hembra de albatros de Laysan, ha hecho historia al poner un huevo a los 74 años. ¿Cómo fue posible? Conoce aquí su historia 👉 https://t.co/5Wh83pG8G9 pic.twitter.com/JC9Vadcv70 — TC Televisión (@tctelevision) December 6, 2024

Az albatrosz-szülők öt-hat hónappal kikelésük után szállnak ki a tengerre. Életük nagy részét az óceán fölött repülve töltik, friss hallal és tintahallal táplálkoznak.

Optimisták vagyunk a tojás kikelésével kapcsolatban

- írta Jonathan Plissner, a természetvédelmi terület vadbiológusa közleményében. Wisdomot 1956-ban, már kifejlett példányként gyűrűzték meg, azóta mintegy 30 fiókát nevelhetett fel - fűzte hozzá. A Laysan-albatroszok általában 68 évet élnek a amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatai szerint.

Una vez más, la señora Wisdom vuelve a las islas Midway en los últimos meses de año 🤩



Esta albatros de Laysan (/ Phoebastria immutabilis /) es el ave silvestre más longeva conocida. Fue anillada en ¡¡ 1956 !! Y tiene cerca de 74 añitos 😍



Y, de nuevo, ha puesto un huevo ❤️❤️ https://t.co/AWdJNft9Eq — Dr. BioBlogo (@DrBioblogo) December 6, 2024

Korábban írtunk arról is, hogy megtalálták Magyarország legöregebb fáját. A fa egy őshonos kocsányos tölgy, amelynek korát a szakértők 800 évesre teszik, de akár 1000 esztendős is lehet. A világ eddig ismert legöregebb tengerifűjét is felfedezték Finnországban, a tengeri növények életkorának meghatározására kidolgozott új módszer segítségével. A Zostera marina tengerifűje 1403 éves.