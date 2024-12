Tornádók pusztítanak Texasban és Mississippiben, két ember meghalt - videó

Tornádók és heves zivatarok veszélye miatt figyelmeztetést adtak ki Georgia nyugati részére, valamint Florida északnyugati csücskére, a Mexikói-öböl térségében. A tornádó hajnali 4 óra körül érte el Georgia területét.

Texasban, Houston közelében, Liverpool körzetében egy ember meghalt, négy másik pedig nem életveszélyes sérüléseket szenvedett

– közölte Madison Polston, a Brazoria megyei seriff hivatala. A térségben több helyen is tornádók értek földet, amelyek mintegy tíz házat rongáltak meg.

Mississippiben Adams megyében egy ember halt meg, Franklin megyében pedig két személy sérült meg.

Két tornádó csapott le a Bude és Brandon települések környékén, amelyek épületek tetőszerkezeteit is megrongálták.

Két tornádó csapott le a Bude és Brandon települések környékén, amelyek épületek tetőszerkezeteit is megrongálták.

Fotó: NurPhoto via AFP

Meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy

a viharok a keleti irányban előrehaladva egyre pusztítóbbá válhatnak.

A Houston térségében szombaton hat tornádót azonosítottak, de a károk felmérése során további tornádók nyomaira is bukkanhatnak.

A tornádók károkat okoztak Katy és Porter Heights területén is, ahol mobilházak rongálódtak meg, és egy tűzoltóállomás ajtajai is betörtek - számolt be róla a Guardian.

Houston két nemzetközi repülőterén, a Bush Intercontinental és a Hobby repülőtéren több mint egyórás késéseket okozott a rossz idő.

Mississippiben szombaton mintegy 71 ezer háztartás maradt áram nélkül, vasárnap hajnalra pedig ez a szám közel 81 ezerre emelkedett – közölte az állami katasztrófavédelmi ügynökség. A helyszínen dolgozó mentőcsapatok elsődleges feladata az emberek biztonságba helyezése és a sérültek ellátása volt.

A viharok Alabamában is komoly fenyegetést jelentenek: az NWS birminghami irodája a déli területeken heves zivatarokra adott ki figyelmeztetést, akár 96,5 km/órás széllökésekkel.

A hatóságok azt javasolták, hogy a lakosok keressenek menedéket.

Tornado and tornado damage in Texas on Saturday, December 28, 2024 pic.twitter.com/0FWViZTdY6 — Phyllis Carrion (@PCarrion2111) December 29, 2024

Apokaliptikus jelenetekről, elképesztő pusztításról számoltak be Mayotte lakói is, miután a szigetet decemberben szinte letarolta a hatalmas erejű Chido ciklon. A hatóságok szerint több százan haltak meg.

A mintegy 225 km/órát meghaladó szélsebességgel pusztító vihar egész településeket semmisített meg.

Arról is írtunk korábban, hogy a Bert névre keresztelt vihar hatalmas pusztítást végzett az Egyesült Királyságban novemberben: özönvízszerű esőzések, orkánerejű szél és havazás okozott káoszt, a vihar halálos áldozatokat is követelt.

A teljes erejével lecsapó hóvihar hatalmas káoszt okozott a newcastle-i repülőtéren, az utasok elmondása szerint vagy törölték a járataikat, vagy késéssel indultak el. Volt, akinek hét órát kellett várnia a járatára.

A Bert vihar az Egyesült Királyság útjain is pusztított, nem jártak rendesen a vonatok és kompok sem.