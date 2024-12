Óriási lángokban áll egy épület a párizsi vasútállomás közelében - videó

A tűzoltók nem sokkal 9 óra után érkeztek a helyszínre, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet, de a műveletnek még nincs vége.

A tűzoltók beavatkozási zónája körül biztonsági övezetet állítottak fel. A helyszínen számos tűzoltó próbálja eloltani a lángokat, amelyek az épület 6. és 7. emeletén pusztítanak.

Jeanne D'Hauteserre, a 8. kerület polgármestere szerint a tűz „a tető alatt, a 7. emelet egyik kiszolgáló helyiségében” ütött ki. A nemzeti és a városi rendőrség, a párizsi tűzoltóság és a helyi villamosenergia-elosztó hálózat üzemeltetője, az Enedis technikusai a helyszínen vannak - írja a Le Parisien.

Egyelőre nem jelentettek áldozatokat.

A tüzet még nem sikerült megfékezni, a tűzoltóság igyekszik minden lakót kimenekíteni.

Nem sokkal ezt megelőzően tűz volt ma december 24-én a párizsi Eiffel toronyban is, amely miatt kiürítették az épületet. A tűz az első és a második emelet közötti liftaknában keletkezett. Arról is írtunk, hogy tűz ütött ki egy floridai kikötőben is, többen súlyosan megsérültek, egy ember meghalt.