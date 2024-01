Gyermekbénulás, tuberkulózis, malária – csak néhány olyan súlyos fertőző betegség, amelyet a migránsok az Egyesült Államokban terjesztenek hónapok óta, egyes helyeken komplett járványok törtek ki. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a súlyos fertőző betegségek megjelenése mellett a lakhatási válság is egyre mélyebb az országban, a nagyvárosok már nem tudják hol elhelyezni a migránsokat.

A portál szemléje szerint a 2023-ban az amerikai–mexikói határon regisztrált két és fél millió migráns új történelmi csúcsot jelent az Egyesült Államok számára. Ezek az emberek többségében olyan országokból indultak útnak, ahol borzalmasak az egészségügyi normák. Sokan így fertőző betegségeket terjeszthetnek az országban.

Ashwin Vasan, New York város egészségügyi biztosa már korábban is megkongatta a vészharangokat, és levélben figyelmeztette kollégáit, hogy szűrjék ki a súlyos fertőző betegségben szenvedő migránsokat, akik New Yorkba érkeznek. Megjegyezte, hogy Joe Biden amerikai elnök nem létező határpolitikája évek óta nem látott fertőző betegségeket produkál – emlékeztet a Breitbart News amerikai hírportál.

Erre kiváló példa a gyermekbénulás: 2022-ben egy New York-i lakos lebénult a valószínűleg más országból származó gyermekbénulás miatt. Az utolsó megerősített gyermekbénulásos eset ezt megelőzően 1990-ben volt New Yorkban.

A tuberkulózis (tbc), egy levegőben terjedő bakteriális fertőzés, mostanra New York város minden szegletében megjelent, az esetek 88 százalékát az Egyesült Államokon kívül született embereknél észlelték.

Floridában 21 százalékkal nőtt a tbc előfordulása Joe Biden megválasztása óta. Texas határ menti megyéiben az országos átlag háromszorosa a betegségben szenvedők aránya.

De bárányhimlőjárványok is több államban előfordulnak a migránsok menedékhelyein, és a kanyaró is visszatért az Egyesült Államokban.

Már nem tudják hol elhelyezni a migránsokat

A lakhatás is komoly problémát jelent. A hajléktalanszállók és a szállodák általános megoldást jelentettek ennek a szükségletnek a kielégítésére, sőt egyes városok még a repülőtereken, iskolai tornatermekben és rendőrőrsökön is kialakítottak rögtönzött migránsszállókat. A kihívások azonban továbbra is fennállnak.

New York város fogadta be 2023-ban a legtöbb migránst, és szeptemberben közel hatvanezren éltek valamelyik befogadóhelyen.

A város egyedülálló abban a tekintetben, hogy az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején született jogi megállapodásoknak köszönhetően köteles menedéket biztosítani mindenkinek, aki ezt kéri. Mivel a hagyományos menedékhelyek megteltek, New York több mint 140 szállodát, iskolai tornatermeket, templomokat és más vallási intézményeket, korábban üresen álló épületeket alakított át rögtönzött központtá, és továbbra is vizsgálják, hol lehetne még elszállásolni a migránsokat.

Szeptember végén Chicago 19 városi létesítményében közel kilencezer migránst helyezett el, valamint körülbelül kétezer embert a repülőtereken és a rendőrőrsökön, akiket még nem szállásoltak el a kialakított menedékhelyeken. A város alternatívaként téliesített sátrak építését tervezi.