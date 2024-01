Anne Applebaum amerikai újságíró egy ideje már nem szerepel az Action for Democracy tanácsadó testületében, de a szervezet aktív volt a lengyel választási időszakban, és az eredmény máris jelentkezik a családi előmenetelben. A Magyar Nemzet sorozatának ebben a részében Soros György egyik újabb legfontosabb emberét mutatják be.

A rendszeresen publikáló Anne Applebaum, történészként is ismert amerikai–lengyel újságíró nevével számos helyen találkozhatnak mindazok, akik követik a világsajtót és benne a Kelet-Közép-Európáról szóló beszámolókat. A Magyar Nemzet szerint korábban szerepelt az Action for Democracy (A4D) nemzetközi tanácsadó testületében, amelynek tagjai közül ötükről írtak már a napokban portrécikket. Az 59 éves, Pulitzer-díjas Applebaum nevét egy ideje már nem tüntetik fel honlapjukon, mégis bevették e sorozatba, mert példája azt mutatja, hogy családon belül is gyümölcsözhet az amerikai székhelyű szervezet tevékenysége.

A Korányi Dávid vezette A4D beavatkozott a 2022-es magyarországi választásokba – ezt a magyar titkosszolgálatok nemzetbiztonsági kockázatnak ítélték –, ahogyan a 2023-as lengyelországi parlamenti voksoláson is a centrista-liberális ellenzék mögötti erőket támogatta.

Legutóbb itthon a szuverenitásvédelmi törvényt támadták. Mindez megelőlegezi, hogy a 2026-os országgyűlési választásokon milyen beavatkozásra lehet majd itthon számítani.

Isten és haza helyett Applebaum család

Az A4D maga említette a négy fontos választási „csatatere" között Lengyelországot a demokrácia és a jogállamiság védelmére hivatkozva. A nemzeti-konzervatív Morawiecki-kormánnyal szemben a Donald Tusk vezette ellenzék holdudvarát támogatták, mint például a Strajk Kobiet (Női Sztrájk) elnevezésű feminista szervezetet, amely élen járt az abortuszpárti mozgósításban. Összesen tizenkét szervezetnek juttattak támogatást közleményük szerint.

A lengyel liberális körök egyébként a legutóbbi népszámlálás alkalmával arra buzdították a polgárokat, hogy ne vallják magukat katolikusnak a szinte színtiszta katolikus országban. A szuverenista kormányoldallal szemben a Tusk vezette ellenzék Brüsszel-párti álláspontra helyezkedett. Tusk korábban az Európai Tanács és az Európai Néppárt elnöke is volt Brüsszelben. Az őszi választások után Mateusz Morawiecki újabb kormánya már nem kapott bizalmat a lengyel parlamentben, Tuské viszont igen.

A jelenlegi kabinet külügyminisztere Anne Applebaum férje, Radoslaw (Radek) Sikorski lett, aki korábban, 2007 és 2014 között betöltötte már ezt a posztot Tusk előző kormányában.

Sikorski valaha konzervatív újságíró volt, sőt két éven keresztül – anélkül, hogy tagja lett volna a pártnak – a 2014 és 2023 között kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) szenátori csoportjához tartozott. De később ideológiailag hasonulhatott feleségéhez, aki szerint a PiS idegengyűlölő és nacionalista.

Az amerikai sajtóban Kelet-Európa-szakértőnek számító, és ezzel számos elismerést, köztük 2010-ben még Petőfi-díjat is besöpört Applebaum mindenkiről így gondolkodik, aki nem a globális fősodor érdekeit szolgálja.

Nem kivétel ez alól Magyarország és Orbán Viktor kormánya sem. Az alábbi tévéinterjúban, amelyet az MSNBC balliberális amerikai csatornának adott, Applebaum a minap azt mondta Orbánról, miután a kormányfő nem tette lehetővé, hogy az EU ötvenmilliárd eurós támogatást szavazzon meg Ukrajnának (a videón 5:00-tól 5:40-ig követhető):

ő valóban olyasvalaki, aki tönkretette a médiát és az igazságszolgáltatást az országában. Úgy átalakította a választókörzetek határait, hogy csaknem lehetetlen veszítenie, eddig legalábbis lehetetlen volt... Annak a bizonyítéka, hogy mit tehet egy nagyon elszánt, antidemokratikus, oroszpárti alak.

Mrs. Globalista

Mindenesetre a hazai balliberális sajtóban gyakran hivatkozott Applebaum minden olyan helyen otthonosan mozog, ahol a globalista fősodor és a háttérhatalom megjelenik. Sőt 2016-ban – igaz, némiképp ironikusan – a 444.hu számolt be arról, hogy az Applebaum–Sikorski házaspár meghívást kapott a háttérhatalmi Bilderberg-csoport soros ülésére, „hogy zárt ajtók mögött vitassák meg a világ sorsfordító kérdéseit".

Néhány intézmény és szerkesztőség, ahol Applebaum tekintélyes pozíciókat foglalhatott el, kiváló hozományként a lengyelországi globalista oldalnak:

Johns Hopkins Egyetem felsőfokú tanulmányok iskolája, Washington (főmunkatárs). Nyilván merő véletlenség, hogy az A4D köreiből Korányi Dávid és Bajnai Gordon mellett Charles Gati és Francis Fukuyama is helyet kapott ott.

National Endowment for Democracy (NED), Washington (igazgatósági tag) – ez a szervezet az Action for Democracyhez köthető.

A NED lényegében a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség) hivatalossá tett megjelenése külföldön – nyilvános közléseket idézve így írta le tömören az a nemzetbiztonsági dokumentum, amelyet a nyáron hozott nyilvánosságra az Országgyűlés szakbizottsága a dollárbaloldal-botránnyal összefüggésben.

Külkapcsolatok Tanácsa, New York (tag) – ez az egyik legbefolyásosabb külpolitikai agytröszt az Egyesült Államokban.

Minda de Gunzburg Európai Tanulmányok Központja, Harvard Egyetem, Cambridge, USA (vendégkutató).

American Enterprise Institute, Washington (külső munkatárs) – neokonzervatív agytröszt.

The Washington Post, The Economist, The New York Review of Books, The Atlantic, The Evening Standard, The Independent szerkesztőségei – különböző pozíciókban: tudósító, publicista, igazgatósági tag.

2016-ban Applebaum nyíltan kimondta a liberális 444.hu-nak, hogy mi a globalista oldal fő problémája a magyar és a lengyel kormánnyal, valamint a közép-európai és nemzeti érdekeket képviselő visegrádi négyekről:

katasztrofális döntés volt a visegrádi országok részéről, hogy megpróbáltak egységesen fellépni a mainstreammel [fősodorral] szemben. Nagyon rossz üzenete van a nyugati országok felé. Amikor ebben az ügyben [ti. a migráció kérdésében] csoportként lépnek fel, azt a benyomást keltik Nyugaton, hogy ez így egyben Kelet-Európa: egy rasszista csoportosulás, akiről azt hitte a Nyugat, hogy sikerült integrálni, de itt a bizonyíték, hogy nem.

Most az Action for Democracy „mikroadományainak" bevonásával is tudtak változtatni ezen Lengyelországban. A „megfelelő" lengyel álláspont kidolgozásában pedig mostantól oroszlánrészt vállal Applebaum férje.

A Magyar Nemzet megkereste e cikkhez e-mail-üzenetben Apple Applebaumot is, hogy kérdéseket tegyenek fel neki, de eddig nem válaszolt. Ha érdemben megteszi, frissítik cikküket.