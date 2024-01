Az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik fő szerve, az ECOSOC már hosszú évek óta szakértői véleményt és tanácsot kér olyan NGO-k részéről, amelyek „emberjogizmusuk" címén a közel-keleti zsidó egzisztencia jogát is eltagadva, a radikális palesztin ideológiát képviselik, kapcsolatban állnak terrorszervezetekkel; sőt ezen emberi jogi szervezetek között is akad olyan, amelyre Izrael terrorista szervezetként tekint.

Soros György globális alapítványi hálózata végig finanszírozza ezen iszlám radikális szervezetek működését. A hazai balliberális oldal egyik kedvenc jogi szócsövének számító – az utóbbi időszak híradásaiban egy számlagyárüggyel és a 2022-es politikai kampányfinanszírozási botránnyal távolabbi összefüggésben fölmerülő – Amnesty International Magyarország hiteles hírforrásként tekint az ilyen terrorista kötődésű jogvédő NGO-kra.

Az Al-Mezan Emberi Jogi Központ nevű NGO székhelye a palesztin Jabalia menekülttáborban található a Gázai övezetben; kinyilvánított céljai a gazdasági, szociális és kulturális jogokra irányulnak, hivatalos önmeghatározása szerint a palesztinok egyéni és kollektív emberi jogainak megvalósítására törekszik.

A szervezet az ENSZ-ben különleges konzultatív státusszal rendelkezik, az ENSZ Alapokmányának 71. cikke alapján, amely kimondja, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) „megfelelő intézkedéseket tehet a hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel folytatott konzultációra".

Az Al-Mezan hozzáállását jól jelzi, hogy az Izrael ellen október 7-én indult Hamász-támadások után bő egy hónappal, november 13-án „Első jelentés a Gáza ellen folyamatban lévő izraeli megtorló támadásokról az előzetes dokumentáció alapján (jelentési időszak: 2023. október 7–28.)" címmel tájékoztatást tett közzé a honlapján.

Az anyag eleje nagyvonalúan átsiklik azon tény felett, hogy a fegyveres összecsapásokat nem Izrael kezdte, és ezt írja: „2023. október 7. óta az izraeli erők nagyszabású és példátlan katonai offenzívát folytatnak a levegőből, a szárazföldről és a tengerről, civileket és polgári objektumokat célozva, palesztinok ezreit ölve vagy sebesítve meg."

A jelentés ezután a „palesztin frakciók által" október 7-én végrehajtott „katonai támadásról" annyit jegyez meg, hogy „a frakciók ezt válasznak nyilvánították a palesztin nép elleni fokozódó izraeli jogsértésekre". Ezzel pedig tulajdonképpen a Hamász által végrehajtott terrortámadást mentegeti a jelentés, ugyanakkor az Izrael által tett ellenlépéseket mélységesen elítéli.

A szervezet frissebb pénzügyi beszámolóiból kiderül, hogy az Izrael-ellenes formációt az elmúlt években is bőkezűen támogatta Soros György alapítványi birodalma.

A 2021-es év pénzügyi kimutatása szerint az Al-Mezan a „növekedések – hozzáadások" körében 450 000 dollárt tudott felmutatni, ebből az évben 110 000 dollárt kapott meg, így a következő (2022-es év) nyitó egyenlegeként 340 000 dollárt tüntettek fel az Open Society Foundations támogatásaként (ebből végül a felét, 170 000 dollárt – azaz mintegy 60 millió Ft támogatást – kapott Soroséktól a palesztin szervezet).

Összességében elmondható, hogy az Izrael elleni terrortámadást nyíltan mentegető NGO-t évente több tízmillió forintnyi pénzzel támogatják Sorosék, és ez csak a közvetlen támogatás; bár a pénzügyi kimutatás szerinti hozzájárulások más része nem az OSF-től érkezik, ugyanazon nemzetközi hálózathoz kapcsolható pénzügyi források. Például az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), amelytől 2022-ben 179 002 dollárnyi támogatást kapott az Al-Mezan, világszerte számos projektben együttműködést vállalt az OSF-fel.

Az Al-Mezan közvetlenül kapcsolódik a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) nevű szekuláris palesztin (marxista-leninista és forradalmi szocialista) radikális szervezethez, amely elvből ellenezi a Fatah mérsékeltebb álláspontját.

A PFLP nem ismeri el Izraelt, és az izraeli-palesztin konfliktus kizárólag egyállami megoldását támogatja egy „demokratikus Palesztina" megteremtése érdekében. A szervezet fegyveres repülőgép-eltérítésekben is szerepet játszott az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején. A Soros által is pénzelt Al-Mezanhoz szorosan kapcsolódó PFLP-t eddig az Egyesült Államok, Japán, Kanada, valamint az Európai Unió is terrorista szervezetnek nyilvánította.

Népi Forint Palesztina Felszabadításáért (PFLP) – szorosan kötődnek hozzá a Soros-pénzelt szervezetek.

Az EU szerint tehát terrorszervezetnek számító PFLP-hez közel álló NGO-ra, az Al-Mezanra az Amnesty International Magyarország is hiteles forrás gyanánt hivatkozott például egy 2021. májusi tájékoztató cikkében, amely „A gázai lakóépületek elleni izraeli támadások háborús bűncselekmények lehetnek" címet kapta.

Az Al-Mezan és az Amnesty korábban például egy közös kutatási platform keretei között is együttműködött. Az Amnesty International 2022-ben egészen odáig ment, hogy „háborús bűncselekménynek" minősítette Salah Hammouri francia-palesztin jogvédő izraeli deportálását, akit Izrael azzal vádolt, hogy tagja a PFLP-nek (vagyis egy Izrael által terrorista kötődésűnek tartott személyt vett nyíltan védelmébe a Soros-pénzelt szervezet).

A PFLP-hez és az Al-Mezanhoz köthető másik szervezet az Al-Haq, amelyen keresztül az Al-Mezan 5681 dollár OSF-támogatást kapott 2019-ben (és közvetlenül az OSF-től 281 989 dollárt ugyanabban az évben).

Az Al-Haq radikálisan Izrael-ellenes, saját magát emberi jogi célúnak tekintő szervezet, amely 2000 óta különleges konzultatív státuszt élvez az ENSZ-ben (a már említett Gazdasági és Szociális Tanácsban).

Az Al-Haq október 30-án kiadott állásfoglalásában üdvözölte a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyészének látogatását a rafahi (a Gázai övezet déli részén található) átkelőnél, egyben elfogatóparancs kiadására szólította fel az ügyészséget „az izraeli hatóságok és katonai személyzet ellen, különös tekintettel a gyermekek elleni nemzetközi bűncselekmények elkövetéséért felelős személyekre". Az állásfoglalás szerint: „a nemzetközi közösség képtelen felelősségre vonni az izraeli hatóságokat égbekiáltó nemzetközi bűncselekményeikért és súlyos emberi jogi jogsértéseikért".

Az Al-Haq négy éven keresztül – 2016 és 2020 között –összesen több mint 2 091 630 dollárt (kb. 742 millió forintnak megfelelő támogatást) kapott az OSF-től, és még 2022-ben is arról kommunikált a Soros-alapítvány, hogy az Al-Haq egy „nemzetközileg elismert palesztin civil társadalmi csoport", azt róva fel Izraelnek, hogy a zsidó állam által végrehajtott rajtaütések, razziák „célja a palesztin civil társadalmi csoportok és emberi jogi aktivisták lejáratása és elhallgattatása" – az OSF egyben felszólította Izraelt, hogy „szüntesse meg az Al-Haq és a törvénytelen egyesületként felsorolt öt másik szervezet jogellenes megjelölését".

Utóbbiak fontos előzménye, hogy 2021 októberében az OSFáltal is pénzelt Al-Haq-ot Izrael terrorista szervezetnek minősítette a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (PFLP) –az Egyesült Államok és az EU által jegyzékbe vett – terrorista szervezethez fűződő kapcsolatai miatt, öt másik palesztin nonprofit, nem kormányzati szervezettel együtt. Izrael ezen lépését az ugyancsak Soros-támogatott Amnesty Internationalés Human Rights Watch elítélte, valamint az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala ezt „frontális támadásnak" nevezte„a palesztin emberi jogi mozgalom és általában az emberi jogok ellen".

Az Izrael részéről terrorszervezetté történő nyilvánítást az indokolta egyes vélemények szerint, hogy az erőszak indoklása és dicsőítése az Al-Haq igazgatótanácsi tagjai és tisztviselői által – amelyre példák említhetők – összhangban lehetnek a civil szervezet szélesebb körű céljával, Izrael megsemmisítésével.

Például 2023. január 28-án, egy nappal azután, hogy egy palesztin fegyveres hét izraeli civilt meggyilkolt egy jeruzsálemi zsinagóga előtt, az Al-Haq egyik jogi kutatója és érdekképviseleti tisztviselője, Aseel Al-Bajeh a Twitteren azt a bejegyzést tette: „Miért engedik meg a telepeseknek, hogy a megszállt Jeruzsálemben tartózkodjanak, ami háborús bűncselekmény, amelyet a világ elismer?" – ezzel azt is sugallva, hogy az izraeli civilek elleni gyilkosságok jogosak voltak.

Mindez rávilágít arra, hogy ezek a Soros-támogatta szervezetek és jogvédők valójában miként is állnak hozzá a jelszavakban fontosnak tartott emberi jogok „védőpajzsához", hogy mennyire gondolják következetesen ezen univerzális jogok érvényesítését, illetve azt, hogy miként kell „ítélkezni" ezen jogok sérülése kapcsán, amely jogok elvileg mindenkit – így értelemszerűen a közel-keleti zsidókat is – meg kellene, hogy illessenek - írja a Tűzfalcsoport.