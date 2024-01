A közlekedési hatóság közölte, hogy a parti őrség gépének adatrögzítő berendezéseit már megkapta, de egyelőre nincsenek meg a Szapporóból Tokióba érkezett utasszállító fekete dobozai.

Az utasszállító személyzete szerint a repülés során nem történt semmilyen rendellenesség, a leszállást pedig a légiirányítással egyeztetve hajtották végre.

A baleset miatt Japán legforgalmasabb repülőterének mind a négy kifutópályáját lezárták egy időre, de kedden három pályát megnyitottak.

A japán légitársaság még szerdán is több mint 40 belföldi járatot törölt, egy másik légitársaság, az All Nippon Airways pedig 50-et a Hanedán. A korlátozás néhány nemzetközi járatot is érintett.A BBC azt írja, hogy a baleset során egy ember zúzódásokat szenvedett el, de ezenkívül a gép mind a 379 utasa és személyzete életveszélyes sérülések nélkül megmenekült - közölte a vállalat.

A gépen keletkezett tüzet több mint nyolc órával az ütközés után, kedd kora estére sikerült csak megfékezni - tették hozzá.

A parti őrség gépén tartózkodó hat ember közül öt meghalt,

csak a gép kapitánya élte túl az ütközést - közölte a rendőrség.

WATCH: New video shows Japan Airlines plane completely engulfed in flames after crash landingpic.twitter.com/jJSRzl757R — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

Az Airbus repülőgépgyártó vállalat kedden bejelentette: szakértői csoportot küld "műszaki segítségnyújtás céljából" Tokióba.

A tokiói rendőrség pedig szakmai gondatlanság gyanújával vizsgálatot indított a baleset ügyében.