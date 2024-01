A lágy dallamok és az elegánsnak tűnő rímek sokszor valódi gyilkosságokról szólnak. Vagy akár olyan kegyetlen mészárlásokról is szólhatnak a gyilkosság ihlette dalok, amikre nem is gondolnánk. Bruce Springsteen és a hetvenes évek híres ír punk zenekara, a The Boomtown Rats sem tudott elmenni egy-egy kegyetlen eset mellett. Utóbbi dala arról szól, hogy egy fiatal lány hogyan nyitott tüzet egy általános iskolára, és ölte meg az igazgatót és a gondnokot, valamint lőtt meg hét kisgyereket és egy rendőrt. Az persze jóval kevésbé meglepő, hogy a The Killers is énekelt gyilkosságról. Őket az érintette meg, hogy egy fiatal lányt egy kegyetlen férfi megfojtott a Central Parkban. A dalt rengeteget játszották és játsszák a mai napig a rádiók, a zene mögötti valódi tartalmat azonban csak kevesen ismerik, nem tudják, hogy valódi bűncselekmények ihlették a zenéket.