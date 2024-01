A most 36 éves, törékeny külsejű, banki alkalmazottként dolgozó Kimberley Blyth 2022 áprilisában

megkéselte kőműves barátját, Alan Kelletet egy elfajult vitát követően.

Az életveszélyesen megsérült férfi telefonon kért segítséget anyjától. Rengeteg vért veszített, ugyanis a szúrás az egyik ütőerét találta el, végül hosszas küzdelmek árán túlélte az esetet, ám maradandó sérülései lettek.

A nő ügyvédje elmondta, mindig is viharos volt a viszonyuk, azonban Blyth megbánta, amit tett. A nő azóta egy másik férfitól vár gyereket, ezért a bíróság megkegyelmezett neki,

és 21 hónapnyi felfüggesztett börtönbüntetést, 150 óra fizetés nélküli munkát, és 5 év távolságtartási végzést szabott ki vele szemben.

Mindezt annak ellenére, hogy nem ez az első bűncselekmény, amit elkövetett. 2022 nyarán drogozott egy kocsma előtt, és rátámadt az őt tetten érő rendőrökre. (Forrás: DailyStar)

Családi drámák itthon is

Egy nógrádi nő hasba szúrta frissen szabadult férjét. Bár az áldozat sérülésekkel megúszta a támadást, ha nincs szerencséje, meg is halhatott volna. A Bors információi szerint pedig egy anya nyugtatóval adagolta túl gyógyíthatatlan beteg lányát, majd saját magát is, hogy ezzel véget vessen szenvedésüknek. Bár a fiatal lány meghalt, anyja életben maradt, és a körülményekre való tekintettel a bíróság megkegyelmezett neki, így megúszta a börtönt is.