A hírek szerint a feltehetően 10 éves Kim Dzsu E-ről intenzív nemzetközi spekulációk folynak azóta, hogy 2022 novemberében először jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor édesapjával együtt nézte meg egy nagy hatótávolságú rakéta kilövését.

A hír nem sokkal azelőtt jelent meg, hogy az északiak tüzérségi gyakorlatot tartottak a határnál.

A tevékenység nem ritka, ez nem jelent háborút, viszont számos kellemetlenséget okoz, most is evakuálni kellett a szigetek lakosait. De az sem lehetetlen, hogy fegyveres konfliktus alakul ki a két Korea között, mint azt megírtuk, ugyanis a két Korea kihátrált a kölcsönös bizalmat építő megállapodásukból és az északiak elutasítják a kiegyezést és a két Korea egyesítését.

Ilyen körülmények közepette és ismerve Észak-Korea zártságát és belső szabályait, belpolitikai viszonyait mindensetre meglepő, ahogyan kezelik a fiatal Kim Dzsong E-t. Több olyan jelenségről is ír The Guardian, amely azt mutatja, hogy a jövőbeni önkényuralmi vezetőt - akivel kapcsolatban csak találgatások folynak, hogy vannak testvérei, vagy egyke - láthatjuk a még csak 40 éves diktátor mellett.