Könyvet ír Volodimir Zelenszkijről Simon Shuster brit újságíró, a minap a The Telegraph jóvoltából részletek is nyilvánosságot kaptak a készülő alkotásból - írja a Mandiner. Ebből kiderül, Zelenszkij sokáig nem hitte el, hogy kitör a háború és utána is felelőtlenül optimista volt.