Európa számára meglehetősen nyugtalanítóan alakulnak az események Nigerben. A nyugat-afrikai országot tavaly nyáron egy erőszakos puccs rázta meg, aminek következtében Tiani tábornok vette át a hatalmat. Az új vezetés szinte azonnal hatályon kívül helyezte a migránscsempészet elleni törvényt, ami addig erős gátja volt az Afrikából induló migráció elszabadulásának. A döntés humanitárius válság veszélyével fenyeget: akkora migrációs hullám szakadhat Európára, ami talán még a 2015-ösnél is nagyobb méretű lehet. Brüsszel - szokásához híven - tanácstalan, de több ország is, így az Egyesült Államok és Németország is (saját, jól felfogott érdeke miatt is) Niger segítségére sietne a katasztrófa elhárítása érdekében.