A Mandiner szemléje szerint a 61 éves Tatiana alaposan megkeserítette a szomszédok életét. A nő édesanyja után örökölte a lakást, 2021-ben pedig egy férfi megvásárolta tőle, de megengedte neki, hogy élete végéig ott éljen. A szomszédok szerint Tatiana gyakran hajléktalanokkal érkezett meg a lakásba, volt, hogy egyszerre 12-en is tartózkodtak ott. A lakók tavaly decemberben egy üzenetet is kifüggesztettek a lakás ajtójára, amiben felszólították Tatianát, hogy ne hozzon idegeneket a lakásba aludni, ugyanis intenzív bűzt hagynak maguk után. Emellett gyakran kiabálnak az ablakok alatt és más lakókat kérik, hogy engedjék be őket.

A lakóház előtt pedig vizelet és ürülék nyomait, valamint szemetet, üvegeket hagynak.

A holttestek már oszlásnak indultak

A portál szerint múlt héten pénteken a szomszédok borzalmas bűzre figyeltek fel, ami az említett lakásból áramlott, ezért értesítették a rendőrséget.

A kiérkező járőrök behatoltak a lakásba, ahol borzalmas látvány fogadta őket: két ismeretlen férfi oszlásnak indult holttestére bukkantak.

A halál pontos okának megállapítása érdekében boncolást rendeltek el. Az információk szerint rajtuk kívül egy nő is tartózkodott a lakásban, aki rossz egészségi állapotban volt. Az orvosok szerint sérült volt az egyik lába, valamint dehidratált volt. Jelenleg kórházban ápolják. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozhatta a két férfi halálát, a rendőrség nem erősítette meg, illetve nem is zárta ki az idegenkezűség lehetőségét.

Nem ez az első ilyen eset a szlovák fővárosban

Nemrégiben a Prievozská utcai kivégzés is hátborzongató eset volt, amely beárnyékolta Pozsony hétköznapjait. Mint a Mandiner is beszámolt róla: a 48 éves nő holttestére a rendőrök bukkantak rá egy panelház egyik lakásában.

Az áldozat testét felnyitották, belső szerveit egy vödörbe dobták, szívét pedig kivágták és a földön hagyták.