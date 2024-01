Az amerikai mélyállami elitet igencsak megrázta, amikor Jeffrey Epsteint szexuális bűncselekmények miatt 2019 júliusában másodszor is letartóztatták. Óriási megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy egy hónappal később, extraszigorúan őrzött cellájában sikeres öngyilkosságot hajtott végre.

Ezzel a fedősztorival az amerikai mélyállam és médiája igyekezett fátylat borítani Epsteinre és történetére. Hasonló módszerrel, mint ahogy a német-orosz Északi Áramlatok elleni terrortámadást egy chartervitorláson manőverező ukrán amatőr búvárokból álló csoport nyakába próbálták varrni. Epstein öngyilkosságát azzal indokolták, hogy pár hónappal korábban elhunyt az édesanyja, és emiatt a veszteség miatt olyan labilis idegállapotba került, ami a körülmények szerencsétlen egybeesése és véletlenszerűsége folytán tragédiába torkollt. Ez utóbbi azt jelentette, hogy az USA egyik legszigorúbban őrzött börtönének állandó felügyelet alatt tartott börtöncelláit az őrök véletlenül nyitva felejtették, az öngyilkosságot jelző, kötelező karórát elfelejtették üzemképes állapotba hozni és a rab, vagyis Epstein karjára tenni, a szolgálatot teljesítő őrök a halál időpontjában egyszerre mind elaludtak, a kamerák pedig valahogy pont akkor romlottak el. Mindegyik. A holttestet csak reggel fedezték fel, mert a protokoll előírásai ellenére, éjjel az őrség egyik ellenőrző körútját sem tartotta meg. Mintegy véletlenül.

Tovább is van, mondjam még?

Epstein halála előtt a birtokában levő tetemes vagyont és ki tudja még mit, valakik elutalták valahova, őt pedig elhallgattatták. Szexuális bűnözőként beszélnek róla, ez volt a letartóztatásának indoka is, a többiről pedig szó se essék, végül is meghalt, spongyát rá.

Pedig Epstein nem, vagy elsősorban nem, vagynem csak szexuális bűnöző volt, hanem több titkosszolgálat sikeres csúcsügynöke, aki többek között a CIA-nek és a Moszadnak is dolgozott. Mégpedig a legmagasabb szinteken, a legmagasabb körökkel összefonódva. Fő tevékenységi területei közé tartozott a fegyverkereskedelem, a banki tevékenység, vagyis piramisjátékok levezénylése, pénzmosás, alapítványi munkák, adathalászat, mesterséges intelligencia-fejlesztés, géntechnológiai ipari, gyógyszer- és egészségipari és nem utolsó sorban védelmi ipari fejlesztések. A szexszel összefüggő tevékenysége ennek fedésére, kiegészítésére, zsarolási potenciál gyűjtésére és persze kedvtelésre szolgált. Olyan szolgáltatás volt, amit az anyagiakon kívül igény szerint nyújtott ügyfeleinek, hogy egyben hasznos kompromittáló anyagokra tegyen szert. A szex nyilván a zsarolás legenyhébb szintjére volt csak elég, az igazi adukat minden bizonnyal a közös üzletek, pénzmozgások okmányai jelenthették. Ezek azonban eddig nem kerültek elő. Valószínű, hogy az általa frontolt hatalmas vagyon eltüntetésével együtt ezek is „biztos" helyre kerültek.

A kezdetek

Epstein pályafutásának egyengetésében több, számunkra ismert név is feltűnik. Robert Maxwell, Ronald Lauder és Teddy Kollek, akik mind titkosszolgálati emberek voltak – és persze magyarok. A tehetséges, fiatal Epstein a fenti három magyaron keresztül ismerte meg a prominensek és a szolgálatok világát. Közeli munkakapcsolatba került Ehúd Bárákkal, az izraeli katonai hírszerzés egykori vezetőjével, későbbi izraeli miniszterelnökkel.

Bárák hozta össze Epsteint Harvey Weinsteinnel, akivel nem csak a szexuális életükkel összefüggő tapasztalataikat osztották meg. Robert Maxwellnek és Sámírnak több közös vállalkozása is volt, amelyekben gyermekeik is komoly szerephez jutottak. Maxwell lányai – Ghislaine, Christina és Isabel – apjukhoz hasonlóan nyilvánvalóan úgy a Moszadnak, mint az angolszász szolgálatoknak is dolgoztak. Isabel Maxwell egy időben a Comm Touch izraeli technológiai cég elnöke volt és együtt dolgozott Yair Sámírral, az egykori miniszterelnök fiával. Az egyik általuk vezetett cég: a CommTouch különösen érdekes, mert annak ellenére, hogy egyes szálakon keresztül az amerikaellenes nukleáris kémkedésért elítélt Jonathan Pollarddal is kapcsolatba került, felfutását Bill Gates és Paul Allen is egyengette, sőt a cég ma is alvállalkozója a Microsoftnak, a Google-nek, az Intelnek stb.

Isabel 2001 és 2006 között egy olyan céget vezetett, ami a gyermekek online védelmére szakosodott. Isabel apai örökségként szoros viszonyt ápolt Simón Peresszel is, beülhetett tehát a Peres Center for Peace and Innovation kuratóriumába. A Maxwell-lány innen igazolt át a Világgazdasági Fórumhoz (World Economic Forum, WEF), ahol a technológiai innovációkkal kapcsolatos területekkel foglalkozott. Persze a filantróp tevékenységéhez sem lett hűtlen, ezt az Edmond de Rotschild Alapítványon keresztül folytatja.

Nővére, Ghislaine ezalatt fiatalkorúakat hajtott fel, illetve szervezett be Epstein és köre számára. Jelenleg az USA-ban kerítés miatti hosszú börtönbüntetését tölti.

2004-ben Epstein a microsoftos Allennel együtt megalapította a Small Word-öt, amelynek néhány celeb mellett (Naomi Campbell, Khashoggi) a már említett és szexuális visszaélés miatt szintén börtönbüntetését töltő Harvey Weinstein volt a fő részvényese. Nem sokkal később Epstein és Ehúd Bárák figyelme a Carbyne911 technológiai cég felé fordult, ami ugyancsak az izraeli szolgálatok egyik fontos fedővállalata volt. Epsteint a kétezres évektől egyértelműen a technológiai, az informatikai cégek, azon belül a mesterséges intelligencia területére irányították át. Míg a megelőző időszakban először a fegyverkereskedelem, majd a pénzmosás, a banki tevékenység, a pénzügyi tanácsadás szakértője volt, innentől kezdve ezeket hanyagolta és profilt váltott.

