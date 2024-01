Jeffrey Epstein korábbi ismert üzletembert még 2019 júliusában vették őrizetbe New Jersey-ben egy repülőtéren. A vád szexuális bűncselekmények és kiskorúakat érintő emberkereskedelem volt ellene. A vizsgálati fogságban, 2019. augusztus 10-én halt meg a cellájában máig tisztázatlan körülmények között, azonban azóta is egyre több részlet szivárog ki azokból az újonnan nyilvánosságra hozott feljegyzésekből, amelyek az egykori barátnője, Ghislaine Maxwell elleni eljárásban merülnek fel. A legfrissebb hírek szerint pedig kiderült például az is, hogy az egyik kiskorú áldozat szerint Epstein arról beszélt neki, hogy Bill Clinton volt elnök a fiatal lányokat kedveli; ugyanakkor András yorki herceg sem lehet nyugodt, hiszen róla is újabb perverz részletek láttak napvilágot. Mutatjuk a részleteket!

Ki volt Jeffrey Epstein, a dúsgazdag szexragadozó?

Jeffrey Epstein, a nemzetközi pénzügyi világ egyik ismert alakja, öngyilkos lett manhattani börtöncellájában, miközben eljárás folyt ellene.

EMBERKERESKEDELEMMEL, KÉNYSZERÍTÉSSEL, FIATALKORÚAK MEGRONTÁSÁVAL, KISKORÚAK ELLENI SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEKKEL VÁDOLTÁK.

Kiderült például, hogy Bill Clinton volt amerikai elnök 26-szor vette igénybe Epstein magánrepülőjét, és többször vendégeskedett nála a privát szigetén – a karibi St. James-szigeten –, amelyet a helybéliek csak "pedofil szigetnek" neveztek. Donald Trumppal is megpróbált mutatkozni Epstein, de amikor

TRUMP ÉSZREVETTE, HOGY EPSTEIN FIATAL LÁNYOKKAL VAN FELTŰNŐ KAPCSOLATBAN, AZONNAL KITILTOTTA ŐT A FLORIDAI BIRTOKÁRÓL, ÉS MEGSZAKÍTOTTA VELE A KAPCSOLATOT.

Epstein vendégei közé tartozott rengeteg baloldali politikus.

Epstein a szexuális jellegű bűncselekményeket a Karib-tengeren lévő Nagy Szent Jakab-szigetén követhette el, amely sziget a tulajdonában állt. A hely „pedofil sziget" néven vált hírhedtté. Epstein közeli barátainak nevét tartalmazó naptárjában olyan ismert emberek szerepeltek, mint Bill Clinton vagy András herceg. Valamennyiükről azt feltételezik, hogy jártak a „pedofil szigeten".

Ghislaine Maxwell először Epstein barátnője volt, majd később – a vádirat szerint –

AKTÍV SEGÍTŐJE LETT A KISKORÚAK ELLEN ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BŰNCSELEKMÉNYEKBEN.

Az áldozatok tanúvallomásairól tudósító amerikai sajtóhírek már korábban arról számoltak be, hogy Maxwell volt az, aki „feltérképezte" a potenciális áldozatokat: kifaggatta őket életkörülményeikről, családi viszonyaikról, elnyerte a bizalmukat, majd meghívta őket Epstein villáiba vagy magánszigetére, előkészítette őket a szexuális visszaélésekre, amelyekben gyakran maga is részt vett.

Mi köze az ügyhöz Bill Clinton volt amerikai elnöknek?

Újabb és újabb nevek kerülnek nyilvánosságra Jeffrey Epstein ügyében. A befektetési mogul a '90-es és 2000-es években került közel a liberális amerikai Demokrata Párthoz és annak holdudvarához, a szívélyes kapcsolat pedig egészen addig tartott, ameddig le nem bukott bűnös üzelmeivel: az évtizedeken át folytatott szexuális célú, kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelemmel.

A pedofil orgiákon így világhírű amerikai és európai politikusok, művészek és üzletemberek vettek részt. A megerőszakolt fiatalkorúak száma pontosan nem ismert, egyes áldozatok elmondása szerint legalább 70-80 lányt futtattak Epsteinék, más becslések szerint több százat.

Az Epsteinnel és Maxwell-lel kapcsolatba hozható személyek körének listája, amelyen szerepel többek között Bill Clinton volt elnök is, az egyik áldozat Maxwell ellen indított polgári perében szerepel. Az ügyben Loretta Preska New York-i szövetségi bíró rendelte el, hogy 2024. január elsejétől nyilvánosságra kell hozni a dokumentumokat.

A legújabb dokumentumcsomagban szerepel egy e-mail-váltás az egyik áldozat, Virginia Giuffre és Sharon Churcher újságíró között 2011-ből – adott hírt róla a brit The Guardian. A levelezésben Giuffre a félelmének adott hangot, ugyanis elterjedt a hír, hogy

Bill Clinton 2007-ben beviharzott a Vanity Fair magazin szerkesztőségébe, és ott megfenyegette Graydon Carter szerkesztőt, hogy ne hozzák le az Epstein üzelmeiről szóló cikket.

Később Carter arról is beszámolt, hogy már javában dolgozott az íráson 2006-ban, amikor maga Jeffrey Epstein fenyegette meg, később pedig egy döglött macskát dobtak a háza elé. A nyilvánosságra hozott dokumentumokban az egyik áldozat, Virginia Giuffre ügyvédje azt is felvetette, hogy Bill Clintont is meg kellene hallgatnia a bíróságnak, ő ugyanis sok időt töltött Epsteinnel, így lehetnek érdemi információi a bűncselekmények kapcsán, amit Clinton azóta is tagad. Az mindenesetre aligha vitatható, hogy Epstein és Bill Clinton jóban voltak: az exelnök egy nyilvános megszólalásában „sikeres pénzügyi szakemberként, elkötelezett filantrópként" jellemezte a mogult, akinek jó üzleti érzéke és mély ismeretei vannak a XXI. század tudományos eredményeiről. Egy másik áldozat, Johanna Sjoberg vallomása sem könnyítette meg Clinton életét, ugyanis felidézte:

Jeffrey Epstein egy alkalommal arról mesélt neki, Clinton a fiatal lányokat szereti.

Egy további, frissen nyilvánosságra került tanúvallomás szerint az egyik meg nem nevezett áldozatot Epstein masszőrként alkalmazta, majd az egyetemista nőt többször is megerőszakolta, végül azzal bízta meg, hogy segítsen neki felhajtani további áldozatokat.

Demokrata vezetők mocskos orgiákon

Bill Richardson korábbi új-mexikói demokrata kormányzó is részt vehetett kiskorúak megrontásában – derült ki egy amerikai hírportál összeállításából. Richardson sötét titkáról áldozata, Virginia Giuffre rántotta le a leplet, amikor a bíróság előtt elmondta, hogy a politikus megerőszakolta őt. A kormányzó már nem felelhet a tetteiért, 2023 szeptemberében meghalt.

Thomas Pritzker neve is felbukkan az Epstein-listán. A Hyatt Hotels tulajdonosa a Demokrata Párt régi és aktív támogatója. Pritzker szintén Virginia Giuffre-t erőszakolhatta meg az áldozat bíróság előtt tett tanúvallomása szerint.

Harvardi professzor is a gyanúsítottak között

A világhírű harvardi jogászprofesszor, Alan Dershowitz is az Epstein-lista kiemelt szereplője. Áldozata neve anonimizálva van a bírósági dokumentumokban, amelyekben az érintett hölgy arról mesélt, hogy

még kiskorúként erőszakolta meg Dershowitz több alkalommal, amikor a jogász Epstein magánrepülőjén utazott Floridába, New Yorkba, Új-Mexikóba és a Virgin-szigetekre.

Alan Dershowitz egyébként a Demokrata Párt tagja. A jogász tagadta a felhozott vádakat – számolt be róla a New York Post. Virginia Giuffre azt állítja, hogy egy alkalommal „masszázst adott" Glenn Dubinnak is. Epstein és Maxwell a kezeik közé kerülő lányokat gyakran masszőrnek taníttatta, és amikor arra kérték őket, hogy masszírozzanak meg valakit, akkor gyakorlatilag arra utasították a lányokat, hogy feküdjenek le az illetővel. Dubin egy több milliárd dolláros befektetési alap tulajdonosa. A bírósági iratok szerint Epstein egy másik fiatal lányt, a már szintén említett Sjoberget is elküldte hozzá, aki azonban azt vallotta, nem feküdt le a mágnással. Dubin rendszeresen támogatta a Demokrata Párt jelöltjeit pénzzel és adományokkal – írja a Magyar Nemzet.

