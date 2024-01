Amióta Donald Tusk baloldali kormánya felállt, mindennapossá váltak az erőszakos, a jogállamiságot két lábbal eltipró, törvénytelen intézkedések. Csütörtökön óriási tömegtüntetés lesz Varsóban, az embereknek ugyanis már most elegük van a diktatórikus kormányzatból.

Óriási botrányt okozott Lengyelországban már az is, hogy miután Donald Tusk baloldali miniszterelnök és kormánya letette az esküjét, rögtön erőszakos módszerekkel átvette a hatalmat a lengyel köztévé, a közrádió és a lengyel állami hírügynökség felett. Azóta pedig nyíltan megfenyegette Andrzej Duda lengyel elnököt, de Jaroslaw Kaczynskit, a Jog és Igazságosság (PiS) párt elnökét is. Az utolsó csepp a pohárban az volt a lengyel közvélemény számára, hogy kedden este az elnöki palotából rendőrök hurcoltak el két PiS-es politikust, akiket bár korábban elítélt a bíróság, Duda elnöki kegyelemben részesítette őket, legutóbb pedig parlamenti mandátumot szereztek az októberi választáson. A közösségi oldalakon is terjedt a jogállamiságot sárba tipró jelenet, amikor letartóztatják Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest.

Mariusz Kamiński po paru czynnościach związanych z kucaniem i kaszlnięciem przewożony do aresztu. pic.twitter.com/GSMwJFtoeu — Osiem Gwiazd (@RuchOsmiuGwiazd) January 9, 2024

A két politikust a rendőrségre vitték, ahol hamar óriási tömeg gyűlt össze. Azt követelték, hogy engedjék szabadon a jobboldali képviselőket.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wywiezieni z komendy na Grenadierów prawdopodobnie do aresztu śledczego na Grochowie. Jedziemy na miejsce. @TVMediaNarodowepic.twitter.com/SxrnOo6EPh — Michał Jelonek (@MichalJelonek) January 9, 2024

„Egy olyan hatalommal állunk szemben, (...) amely Lengyelországon kívüli, egy olyan hatalommal, amely odáig megy, hogy durván megsérti az alkotmányt és megszegi a törvényt; egy olyan hatalommal, amely olyan helyzet felé halad, amelyben nehéz lesz legitim hatalomként beszélni róla" - reagált Jaroslaw Kaczynski a rendőrállamot idéző intézkedésre.

„Valódi államcsínyről van szó, amelynek során barbárok szállják meg Lengyelországot. A nemzetnek fel kell ébrednie, mert Lengyelország vagy lesz, vagy nem lesz" – jelentette ki Przemyslaw Czarnek, a PiS képviselője. Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök pedig arról beszélt a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében, hogy innen már csak egy lépés az, hogy az emberek ajtaján is kopogtassanak a rendőrök. „Kegyetlenül eltaposták a szabadságot, ma egyre inkább orwelli világot élünk" – fogalmazott.

Na naszych oczach dzieją się rzeczy bez precedensu. To jest realne zagrożenie naszej demokracji. pic.twitter.com/nne4oRf6ND — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 9, 2024

Morawiecki egy másik videóban felszólította a nyugati világot, hogy ne nézzék tétlenül azt, ami Lengyelországban történik.

Po raz pierwszy od 35 lat, od upadku komuny i wielkiego zwycięstwa Polaków nad totalitaryzmem - mamy w Polsce więźniów politycznych…

Mariusz Kamiński I Maciej Wąsik to ofiary politycznej zemsty nowego rządu Donalda Tuska.

Apeluję do demokratycznej wspólnoty świata Zachodu, by… pic.twitter.com/HKHMwVZu51 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 10, 2024

Az ügy sokkolta az őrizetbe vett politikusok hozzátartozóit: „Csak egy dolgot kérek, ne feledkezzenek meg róluk! Mert az elnyomó hatóságok arra számítanak, hogy lesz két, maximum három nap felháborodás, aztán elapad – mondta a wPolityce lengyel hírportálnak Maciej Wasik felesége.

A portálnak nyilatkozott az azóta éhségsztrájkba kezdett Mariusz Kaminski fia is, aki azt mondta: „Az apám egy hős számomra. Már kisfiúként részt vett a kommunista rezsim elleni harcban. Sokan még ma is, akiknek nézetei távol állnak a PiS-től, emlékeznek arra, hogy amikor a bátorság pénzbe került, apám a barikád jó oldalán állt. Egy szabad és tisztességes Lengyelországért harcolt, erről többen is tanúskodhatnak. Őszinteségre és a haza szeretetére tanított. Bűnözőnek nevezni szégyenletes, különösen azért, mert ő volt az, aki a bűnözés ellen harcolt a szabad Lengyelországban. Egész életét annak szentelte, hogy Lengyelországnak dolgozzon. Mindig a hazáért küzdött, soha nem a saját hasznáért. Donald Tusk és környezete gyűlöli a korrupció elleni kíméletlen harcáért".

A közvélemény és a Jog és Igazságosság (PiS) párt is azon az állásponton vannak, hogy a két képviselő politikai fogoly, amire már évtizedek óta nem volt példa Lengyelországban. Ez a bosszú Donald Tusk korrupt barátai letartóztatásáért – vélekednek.

„Hatályos és a lengyel alkotmánynak megfelel a Mariusz Kaminskinak és Maciej Wasiknak adott kegyelem, és a bebörtönzött ellenzéki politikusok képviselői mandátuma is érvényes" − jelentette ki Andrzej Duda szerdán egy sajtótájékoztatón. Az államfő felidézte: Kaminskit és Wasikot, valamint a korrupcióellenes hivatal (CBA) két másik munkatársát 2015-ben részesítette kegyelemben.

Az ügy kezdettől fogva nagyon vitás volt, és a közvélemény nagy része is politikai jellegűnek találta − mondta az elnök. Szerinte az államnak kiemelt védelemben kell részesítenie azokat, akik a kormányzat legfelsőbb szintjét is érintő korrupcióellenes harccal foglalkoznak, és a Kaminski által irányított CBA annak idején éppen ilyen feladatokat látott el.

Az ügy kapcsán az Alapjogokért Központ vezető elemzője azt emelte ki, hogy a két politikus letartóztatása törvénytelen volt, mert az elnöki hivatalból annak engedélye nélkül vitték el a képviselőket a rendőrök. Jogállamban az államfői hivatalban nem lehet csak úgy rendőri intézkedést foganatosítani. Ez biztosítja, hogy a kormány az általa irányított rendőrséggel ne fenyegethesse az elnököt. Tusk számára azonban a jogállam semmit sem jelent – írta elemzésében Szikra Levente. Azt is mondta, hogy Magyarországon a baloldal szintén arra készült 2022-ben, hogy jogsértő módon változtatja meg az ország berendezkedését – mondta Szikra Levente. A szakértő szerint Brüsszel sokatmondó hallgatása újabb bizonyíték arra, hogy komolytalan minden jogállamisági vizsgálat, azokat kizárólag a jobboldali kormányok elleni politikai zsarolóeszközként használják. Ha pedig elvbarátaik - szemben a hamisan vádolt jobboldallal - valóban rombolják a jogállamot, azt tétlenül nézik.

A brutális politikai tisztogatás kapcsán a V4NA nemzetközi hírügynökség levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökeihez, valamint Vera Jourová uniós biztoshoz. Ők azok, akik rendszeresen követelik a jogállamiságot azokban az országokban, amelyek kormányai nem hajtanak fejet Brüsszel előtt, most azonban mélyen hallgatnak.