Szerdán is folytatódott a gazdák tüntetéssorozata Németországban, országszerte utakat zártak le, több nagyvárosba is traktorokkal vonultak fel. A közlekedési fennakadásokat ráadásul tovább súlyosbítja, hogy éjjel megkezdődött a mozdonyvezetők sztrájkja is. Mind a gazdák, mind a vasutas szakszervezet azt ígéri, tovább sztrájkolnak, ha nem sikerül eredményt elérniük.