Új típusú harci drónt állít hadrendbe az orosz hadsereg, a "Kub" névre keresztelt drón komoly fejfájást okozhat majd az ukránoknak, írja a Lenta.ru a Newsweekre hivatkozva.

A fegyver prototípusát még 2019-ben mutatták be, azóta számos funkcióját fejlesztették. A Newsweek szerzője szerint

a fegyver az ukrán erők rémálma lehet majd.

A 2019-es bemutatás óta ugyanis számos olyan módosítást végeztek rajta, amelyeknek köszönhetően a fegyver nagyobb és hatékonyabb pusztításra képes, mint a korábban Ukrajnában bevetett orosz fegyverek. December 25-én a Kalasnyikov jelentette meg, hogy elkezdte a Kub tömeges gyártását; ezt Alan Lusnyivkov elnök jelentette be, aki hozzátette:

a fegyverek jó szolgálatot tesznek majd a "különleges katonai hadművelet", vagyis a háború folyamán.

A fegyver specialitása, hogy a lövegtorony mellett a motorteret is képes támadni, így hatékonyabban lehet vele megsemmisíteni az ukrán páncélosokat. A Rostec orosz állami vállalat vállalatai 2023 februárjában növelték a „Kub" és „Lancet" kamikaze drónok, valamint a „Tornado-S" többszörös kilövő rakétarendszerek gyártását. A "Kub" és a "Lancet" orosz drónok a ZALA Aero (a Kalasnyikov cégcsoporthoz tartozik) fejlesztette ki.

A drónok három kilogramm tömegű robbanófejeket szállítanak. A "Kub" és a "Lancet" akár 30 percet is repülhet, valamint elérhetik a 130 kilométer per órás maximális sebességhatárt is.

Ugyancsak a Rostec részéről jelentették be új típusú tarackok megjelenését is, Szergej Csemezov elnök-vezérigazgató szerint az új fegyverek felvehetik a versenyt az ukránok nyugati felszereléseivel és komoly előnyt jelentenek majd az orosz erőknek a fronton.