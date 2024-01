Az Egy zuhanás anatómiája című francia film megnyerte a legnagyobb fesztiváldíjat, ami létezik - Arany Pálmát Cannes-ban -, majd ennek ellenére a francia állami filmintézet (egyszóval a francia állam) nem ezt a filmet jelölte Oscar-díjra. Természetesen senki nem sajnálja a két és fél órás francia feminista bűnügyi filmet és rendezőnőjét, hogy be kell érnie két Golden Globe-díjjal, viszont rendkívül tanulságos a mellőzés háttere. A szélsőbaloldali rendezőnő ugyanis, amikor átvette az Arany Pálmát, bírálta a baloldali kultuszminisztert és főleg Macron politikáját. Ezután Macron kormánya bosszút állt és inkább megfosztották saját országukat egy biztosnak tűnő Oscar-díjtól.

Justine Triet francia rendező Egy zuhanás anatómiája című filmje két Golden Globe-díjat is kapott, a legjobb idegennyelvű film kategóriában nyert és a legjobb forgatókönyv díját is megkapta. 2023 májusában a Cannes-i filmfesztiválon fődíjjal, vagyis Arany Pálmával jutalmazták. Emellett az európai nézettsége is kiemelkedő.

Franciaországban kasszasiker volt, a film nemzetközi bevételei decemberben 22 millió dollárnál tartottak

A rendezőnő beszéde

Justine Triet a Cannes-i Filmfesztiválon, a díj átvétele után politikai hangvételű beszédet mondott, amelyben elítélte Emmanuel Macron elnök kormányának népszerűtlen nyugdíjreformjait, valamint a kultúra ultraliberális megközelítéséről beszélt.

Azt sugallta, hogy a macroni kultúrpolitika megnehezíti a filmesek új generációjának megjelenését és fejlődését és azt hangsúlyozta, hogy veszélybe került az úgynevezett "kulturális kivétel" intézménye is.

Idén az országot történelmi jelentőségű, rendkívül erőteljes és egyhangú tiltakozás övezte a nyugdíjreform ellen. Ezt a tiltakozást megdöbbentő módon tagadták meg és fojtották el, és ez az egyre szemérmetlenebbé váló uralmi minta több területen is kitör. Természetesen szociálisan ezen a területen a legmegdöbbentőbb ez, de a társadalom minden más területén is megfigyelhető, és ez alól a mozi sem kivétel

- mondta, hozzátéve:

A kultúra üzletiessé tétele, amit a neoliberális kormány védelmez, a francia kulturális kivétel intézményének aláásása felé halad, amely nélkül ma nem állnék itt Önök előtt. Ezt a díjat minden fiatal rendezőnek ajánlom, még azoknak is, akik ma nem tudnak filmet készíteni. Tartozunk nekik azzal, hogy helyet adunk nekik, ahogy én is megkaptam ezt a lehetőséget 15 évvel ezelőtt, egy olyan világban, amely egy kicsit kevésbé volt ellenséges, és amely lehetségesnek tartotta a hibák elkövetését és az újrakezdést.

A beszéd után a Rima Abdul Malak (egyébként baloldali, migráns hátterű) kulturális miniszternő az X-en (Twitteren) üzent a rendezőnek.

Örülök, hogy Justine Triet-nek ítélték oda az Arany Pálmát, ez a 10. ilyen elismerés Franciaországban! De megdöbbentem az igazságtalan beszédétől. Ez a film nem jöhetett volna létre a francia filmfinanszírozási modellünk nélkül, amely egyedülálló sokszínűséget tesz lehetővé a világon. Ezt ne felejtsük el.

- írta, utalva arra is, hogy Triet is kapott támogatást a film elkészítéséhez. Nem is keveset.

Heureuse de voir la Palme d’or décernée à Justine Triet, la 10ème pour la France ! Mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n’aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. Ne l’oublions pas. — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) May 27, 2023

Egy nappal később a miniszternő a BMFTV egyik műsorában megismételte mindezt. A beszélgetés elején azt mondta, hogy "Franciaország szabad ország, demokrácia, amelyet a véleménynyilvánítás szabadsága jellemez, és a filmkészítő bármikor, bárhol kifejezheti véleményét". Majd mégiscsak kifogásolta a rendezőnő szavait.

Szerintem ez a beszéd hálátlan és igazságtalan volt

- mondta, kiemelve az új francia filmtámogatási tervet és a pandémia alatt az ágazatnak juttatott több százmilliós támogatást.

Justine Triet beszéde egyértelműen szélsőbaloldali ideológiai hátteret mutat

- tette hozzá Abdul-Malak.

Cannes polgármestere, a jobbközép politikus, David Lisnard is kommentálta a történteket. Közösségi oldalán azt írta:

a beszéde olyan volt, mint egy elkényeztetett gyermeké, és rendkívül ellenszenves, hiszen támogatott filmjéért kapta a rangos Arany Pálmát.

A közösségi médiafelületeken aktív

Macron elnök még csak nem is gratulált a díjhoz,

noha 2021-ben X-en (Twitteren) köszöntötte Julia Ducournau-t, aki akkor a Titane című horrorfilmjéért kapott Arany Pálmát. Igaz, a Golden Globe díjakat már Macron sem hagyta szó nélkül és röviden gratulált Justine Triet rendezőnek közösségi oldalán, de a kommentelőket ez már nem hatotta meg.

Többen kétszínűnek nevezték az elnököt és volt aki az Oscar-jelölésre utalva azt írta, ezzel Macron elismerte vereségét az ügyben. Vagyis belátta azt, hogy nem állíthatja meg egy film sikerét politikai döntés mentén.

Sarah Legrain, a Jean-Luc Mélenchon alapította, szélsőbaloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) képviselője révén a francia parlamentbe is bekerült az ügy. A képviselő a rendező védelmére kelt, támadva a kormánypolitikát. Úgy fogalmazott:

a rendező hangot ad annak a riadalomnak, amelyet számos művész és szakember fogalmazott meg az üzletiessé válás veszélyével kapcsolatban, amely a francia filmművészet függetlenségét és sokszínűségét fenyegeti.

A kulturális miniszterhez szólva hozzátette:

Igen, miniszter asszony, Justine Triet jobban támogatja a francia "kulturális kivételt", mint ön.