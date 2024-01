A 70 éves egykori diszkókirálynő sorsszerűnek érzi találkozásukat, mint mondta, évekkel a nagy pillanat előtt megjósolták, milyen lesz a nagy ő.

„A párom a bátyámon keresztül ismertem meg, de valójában már évekkel előtte megjósolták, hogy hamarosan betoppan az életembe az igazi. A jóslatban az is szerepelt, hogy az illető egy könyvtárszobában ül és mákosan ősz a haja. A kedvesem épp ilyen: sármosan őszül, nagyon intelligens és még a szemüveg is remekül áll neki. Végül a bátyám mutatott be minket egymásnak, de a kedvesem már ismerte a hangom, hiszen ő is zenész volt – kezdte a Blikknek Szűcs Judith, aki a hosszú kapcsolat ellenére sem házasodott még össze vőlegényével.

Az esküvőt többször is elhalasztották, és az élet úgy hozta, hogy nem tudtak egy olyan időpontot kitűzni, ami épp illeszkedne az életükbe.

Az énekesnő azonban ezt egy cseppet sem bánja és nagyon jól érzi magát menyasszonyként is. A jogi formulánál ugyanis mindketten fontosabbnak tartják a közöttük lévő érzelmi köteléket.