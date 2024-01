Miközben a migránsokra és az ukrajnai háborúra számolatlanul megy a pénz, addig máshol egyre jobban spórolnak – többek között erről is beszél a Kontextus legújabb videójában Kiszelly Zoltán politológus. A Jól értesült Optimista című műsorban a Századvég politikai elemzési igazgatója kitér arra, hogy a német gazdák és fuvarozók már érzik az ukrán dömping konkurenciáját, de a vasutasok és vendéglősök is sztrájkolnak. A német politika nem az irányon változtat, hanem a legnagyobb ellenzéki párt, az AfD betiltását fontolgatja.

Németország Európa beteg embere

– írta a The Economist tavaly augusztusi címlapján. Kiszelly Zoltán szerint az állítás most is igaz,

a németek egy nagymintás társadalmi kísérlet szenvedő alanyai, és ezt egyre rosszabbul viselik.

A műsorban az igazgató beszél az ukrajnai háború fejleményeiről és a Közel-Kelet újabb válsággócáról is. Az idei év három fontos választása közül a tajvani elnökválasztás volt az első, erről is szó lesz.

Nézze meg az alábbi videót!

