A férfi társaival együtt kibérelt egy furgont Budapesten 2021. november 11-én, majd Szeged mellé, a szerb-magyar határhoz hajtott vele, ahol már várt rá 24 migráns. A férfi beszállította őket a kocsiba, majd elindult velük, miközben társai egy autóval kísérték.

A férfi főúton haladva már pont felhajtott az M5-ös autópályára, amikor razziázó rendőrökre figyelt fel, ezért elrántotta a kormányt, és menekülni kezdett. A sziréna ellenére sem állt meg, és

egy kereszteződésnél túl gyorsan próbált kanyarodni, és árokba hajtott. A balesetben 20 sérültek meg, ketten súlyosan.

A járási ügyészség férfi és társai ellen minősített embercsempészet, a migránsokat szállító sofőr ellen pedig tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat.

Korábban többször is volt példa arra, hogy a rendőrök elől menekülő embercsempészek halálos balesetet, vagy akár tömegszerencsétlenséget okoztak. Egy grúz férfi például 13 migránst szállított, miközben menekülsé során fának csapódott. Utasai közül többen is meghaltak. Egy moldáv férfi pedig 14 migránst vitt magával, amikor farakásnak ütközött. Több utas, és maga a sofőr is életveszélyesen megsérült. Forráskúton egy házfalnak ütközött egy 28 migránst szállító külföldi férfi, szintén egy háznak csapódott egy embercsempész autója Mórahalmon, melynek során hét ember meghalt.

Forrás: Ügyészség