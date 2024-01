Danuta Hübner, az erősen kommunista gyökerekkel rendelkező európai parlamenti képviselő nem ma kezdte a politizálást, hiszen már az 1970-es évek végén benne volt. Az uniós színtérre 2004-ben lépett fel először, miután Lengyelországban otthagyta az uniós ügyekért felelős miniszteri posztot. 2004 novemberében Hübnert a José Manuel Barroso elnök vezette Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosává nevezték ki, a tisztséget pedig egészen 2009-ig meg is tartotta.

Ebben az időszakban találkozott a legtöbbet nyilvánosan Soros Györggyel, aki az évtizedek alatt mára teljesen behálózta Európát.

Az alábbi videóban több olyan fotót is bemutatnak, amelyeken Hübner vidáman pózol Sorossal, akár egy felnőtt a gyerekkori hősével - írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

2009 óta pedig az Európai Parlament padjait koptatja,

képviselői pályafutása során gyakran érvel a föderalizáció, mint helyes út mellett, de az Európai Egyesült Államok mellett is szívesen leteszi a voksát, ha éppen úgy adódik.

2010-ben még egy bizottságba is belépett, amelyet azért hoztak létre, hogy előmozdítsák a föderalizációs törekvéseket. A bizottság tagjai között egyébként olyan Soros-közeli politikusok szerepelnek, mint Guy Verhofstadt.

A hírügynökség kiemeli, hogy a Spinelli-csoport, amely azon munkálkodik, hogy a közösséget szövetségi állammá alakítsa, korábban egy javaslatot terjesztett elő egy olyan kiáltványra, amely egy szövetségi Európát hozna létre. Ezt a dokumentumot az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola szerint a Ventotene-kiáltvány ihlette.

A csoport alapvető törekvése, hogy fontos ügyekben szövetségi többséget hozzon létre az Európai Parlament tagjaiból, és hogy egy föderális államiság irányába terelje az Európai Uniót, ezáltal a nemzetállamokból álló EU-t lecseréltetnék az Európai Egyesült Államokra.

A kiáltvány szerzői szerint „igazi demokráciát csak egy forradalmi párt diktatúrája vezet be.” A tagok szerint mindenekelőtt erős szövetségi kormányt kell létrehozni, és az Uniót fel kell hatalmazni, hogy bárhol fellépjen. Ennek az elméletnek a támogatói egy közös monetáris és politikai unió létrehozását, továbbá egy EU-hadsereg létrehozását követelik, valamint azt, hogy az Európai Bizottságot nemzetek feletti végrehajtó hatalmi testületté tegyék, amely alá van vetve a pénz- és politikai szövetségek ellenőrzésének - írja a V4NA.

Visszatérve Danuta Hübnerre, fontos pozíciót tölt be a berlini székhelyű ECFR (European Council on Foreign Relations) agytrösztnél is, amelyet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is bőkezűen finanszírozott.