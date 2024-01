Németországban lassan két hete tartanak a tüntetések, ugyanis a német gazdáknak és a fuvarozóknak is elegük van a kormány politikájából. A demonstráló gazdák mellett a fuvarozók és iparosok is kivonultak teherautóikkal az utcákra. A berlini rendőrség becslései szerint már jóval több mint 4000 traktor és teherautó érkezett a városközpontba. Súlyos gazdasági problémák, összeomló költségvetés, elszabadult migráció és energiaárak, folyamatos koalíciós viták - így lehetne a legjobban összegezni a német baloldali kormány eddigi teljesítményét. Mindez pedig elvezetett a gazdák lassan két hete tartó demonstrációjához. Mutatjuk, hol tart most a helyzet ugyanis jövő hétre még az eddigieknél is nagyobb tüntetéseket ígérnek.