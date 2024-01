Az előválasztási matematika mindkét oldalon már Iowa előtt leegyszerűsödött. Joe Bidennek egyetlen párton belüli kihívója, Robert F. Kennedy kampányát a demokrata elit megtorpedózta. Kennedy – bár novemberben függetlenként indulhat – Biden jelölését így nem akadályozhatja meg.

Donald Trump hatalmas előnnyel nyert Iowában, és a közvélemény-kutatók szerint minden fontos államban vezeti a republikánus politikusok népszerűségi listáját. Ron DeSantis floridai kormányzó visszalépésével egyetlen kihívója maradt, a washingtoni elit jelöltje Nikki Haley. Neki egy sor korai győzelemmel kellene bizonyítani – többek között a héten esedékes New Hampshire-i előválasztásokon. Bár kedden a szoros eredmény sem kizárt, a soron következő államokban a kutatások súlyos vereséget jósolnak Haley-nek.

Mégsem beszélhetünk arról, hogy bármi eldőlt volna. Joe Biden egészsége hétről hétre szemmel láthatóan romlik, a komoly fizikai és mentális igénybevétellel járó választási kampány számára leküzdhetetlen kihívást jelenthet. Őt és több családtagját a Kongresszus korrupció gyanújával vizsgálja. Fia, Hunter Biden a világ szeme láttára vált erkölcsi csődtömeggé. Biden esetleges visszalépése a jelöltállító pártkongresszus előtt még akkor sem kizárt, ha jelenleg nem tudni kit választhatnának a „csereirányító" szerepére a demokrata küldöttek.

Ugyanakkor Donald Trump sem érezheti magát biztonságban. A Biden-kormányzat – az igazságügyi minisztériumot és az FBI-t politikai fegyverként használva – számos nyomozást és vádemelést kezdeményezett kihívója ellen. New York-ban és Washington D.C.-ben is folynak ellene olyan büntetőperek, melyek elmarasztaló ítélettel érhetnek véget. Ha bekövetkezne a legrosszabb, Trump a börtönből is választható lenne. Erre több precedens is volt. 1920-ban a szocialista Eugene Victor Debs majdnem egymillió szavazatot kapott, miközben éppen tízéves börtönbüntetését töltötte.

A demokraták által uralt államapparátus másik terve Trump indulásának megakadályozására, hogy kizárják a választásokból az alkotmány tizennegyedik kiegészítésére hivatkozva, mely eltiltja a tisztségek elnyerésétől azokat, akik az USA elleni „lázadásban vagy zendülésben vettek részt, illetve aktívan segítették az Egyesült Államok ellenségeit." Túl azon, hogy az alkotmánymódosítás a XIX. századi polgárháború déli résztvevőit célozta – nem pedig a liberálisok XXI. századi ellenfeleit –, le kell szögeznünk, hogy Donald Trumpot soha semmilyen bíróság nem találta bűnösnek az USA elleni „lázadás vagy zendülés" bűntettében.

Sőt, az erre irányuló impeachment-eljárás során a Szenátus egyenesen felmentette a vád alól. A tényeket figyelmen kívül hagyva, Colorado demokrata többségű legfelsőbb bírósága, illetve egy – szintén demokrata – választási hivatalnok Maine államban önhatalmúlag eltávolították Trump nevét a helyi szavazólapokról. A kérdésben a szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak kell majd rendet tennie.

Donald Trump jelenleg töretlenül halad végső célja felé, miközben legnagyobb ellenfele nem Joe Biden, hanem a demokrata politikust minden áron védelmező permanens bürokrácia. Ám kaotikus és több szempontból vészterhes választási év vár az Egyesült Államokra. A tét óriási, hiszen az ország hatékony vezetésére képtelen, viszont politikai ellenfelei ellen diktatórikus eszközökkel fellépő liberális-technokrata elit bukása nélkül nem lábalhat ki mély válságából az amerikai köztársaság.