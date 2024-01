Az államtitkár a bejegyzésében abszurdnak nevezte, hogy miközben az európai határvédelemért felelős hivatalos szerv feladata az lenne, hogy megvédje Európát az illegálisan érkező migránsok tömegétől, a Frontex igazgatója úgy nyilatkozott a Welt am Sonntag nevű német lapnak, hogy "semmi sem tartóztathatja fel az embereket a határok átlépésében, se fal, se kerítés, se tenger, se folyó".

Zsigmond Barna Pál "elkeserítőnek" tartja, hogy az elviekben az európai határok megvédéséért felelős vezető ennyire alkalmatlannak gondolja a saját maga által vezetett hatóságot arra, hogy megvédje Európa határait a bevándorlástól.Szerinte ugyanakkor a "következetes magyar bevándorláspolitika" működik, Magyarország nem hagyta, hogy "bevándorlóországgá" tegyék.

"Megépítettük a kerítést, fenntartjuk a határvédelmet, bevezettük a jogi határzárat, elutasítjuk Brüsszel bevándorláspárti politikáját, ellenezzük az Európát elárasztó illegális migránsok szétosztását, betelepítését és a migránsgettók létrehozását" - rögzítette, hangsúlyozva, hogy a kormány ezután is kiáll Magyarország szuverenitásáért és a határok védelméért. Az államtitkár úgy véli: ha Brüsszel is véget vetne a bevándorláspárti politikának, akkor "se falon, se kerítésen, se tengeren, se folyón" nem tudnának átjönni az illegálisan érkező migránsok. Szerinte azonban Brüsszel mostani vezetése és a baloldal "elkötelezett a Soros-terv végrehajtása mellett", és a napokban tett újabb brüsszeli nyilatkozat világított rá arra is, hogy a Magyarország ellen indított politikai támadások egyik fő oka a magyar bevándorláspolitika.