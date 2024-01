Részletes tudósításban számolt be a The New York Times a nigeri helyzetről, és az illegális migráció jelentette veszélyről. A lap cikke is jól mutatja, hogy már a tengerentúlon is aggódnak a Száhel-övezetben kialakult helyzet miatt. Éppen ezért fontos Magyarország akciója a térségben a stabilitás érdekében.