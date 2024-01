A német gazdák követeléseihez hasonlóan most már Franciaországban is tüntetnek a gazdák, utakat, autópályákat zárnak le és egyértelműen megfogalmazták követeléseiket: az adminisztráció egyszerűsítése mellett követelik, hogy a kormányzat ne tiltsa be a növényvédő szereket, illetve a gázolaj folyamatosan emelkedő árát fagyasszák be.

Nagyon fontos követelésük az is, hogy a természeti katasztrófák után az eddiginél sokkal gyorsabban kapjanak kártalanítást a károkat szenvedő gazdák, akik azt is szeretnék elérni, hogy a kormány arra kényszerítse a nagy élelmiszerláncokat, hogy terményeikért többet fizessenek. Vagyis súlyos megélhetési gondokkal küzdenek és ebből most elegük lett.

A kedd hajnali kegyetlen gázolás az egyik demonstráción történt és egész Franciaországot megrázta.

Egy autó belehajtott a gazdák által emelt útzárba az Ariège-megyei Pamiers-ben. Elgázolt egy állattenyésztő házaspárt és 12 éves kislányukat. Az anya azonnal meghalt, a kislányt mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott ő is meghalt. Az autóban három illegális migráns ült, akiket őrizetbe vettek.

Sajtótájékoztatóján Ariège prefektusa kiemelte, az útlezárás megfelelt minden szabálynak, és az autóban ülők pontosan tudták, hogy tilos behajtani. A kocsiban egy migráns házaspár és szintén bevándorló barátjuk ült. Emberölés miatt nyomoznak ellenük.

Később kiderült, a három örmény bevándorlót már decemberben kiutasították, de eltűntek és a rendőrök nem találták őket. Most egyikük - a sofőr - ellen emberölés miatt nyomoznak, a másik kettő kiutasítási őrizetben van.

A legnagyobb francia gazdaszakszervezet, az FNSEA elnöke, Arnaud Rousseau támogatásáról biztosította a gazdákat, ahogy fogalmazott „a mezőgazdaság számára ebben a különleges időszakban egy ilyen tragédiát nehéz elviselni. Mindenekelőtt szeretném elmondani a helyszínen lévő embereknek, hogy minden francia gazdálkodó teljes támogatását élvezik".

A tragikus balesetre való tekintettel a „Fiatal Gazdák” szövetség és az Ariège-i gazdaszakszervezet feloldották az útblokádot. A franciaországi (és németországi) gazdaelégedetlenség oka és felelőse François-Xavier Bellamy, a Republikánusok európai parlamenti frakcióvezetője szerint egyértelműen az Európai Bizottság, amely teljesíthetetlen adminisztratív terheket ró a gazdákra.

Bellamy úgy látja, hogy Brüsszel 2020-ban meghirdetett a „Farmról a villáig” programja és stratégiája az agrártermelés „kizöldítésére” hivatkozva drasztikus termeléscsökkentést idéz elő (2030-ra 13%-al csökken a termelés), súlyosan rombolni fogja az egyes tagállamok élelmezési szuverenitását, és arra kényszeríti őket, hogyan olyan országokból vásároljanak élelmiszert, ahol nem környezettudatos termelés folyik.

Friss belga hírforrások szerint már szervezkednek a vallon gazdák és a jövő hétre legkevesebb 5 tüntetéssel kell számolni az ország déli részén. A vallon gazdaszakszervezet vezetője, Marianne Streel azt nyilatkozta, hogy a vallon gazdáknak elegük van az európai agrárpolitikából.