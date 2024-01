Ahogy az Origo is beszámolt róla, kórházba került Károly király, prosztata betegsége miatt. Még előtte nagyon szokatlan dolgot tett Károly király, menyét is meglátogatta.

A király ma átesett a prosztatamegnagyobbodás miatt szükséges műtéten, és jól van

- írja a Mirror.

Őfelsége szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt héten jókívánságaikat küldték, és örömmel értesült arról, hogy diagnózisa pozitív hatással van a közegészségügyi tudatosságra

- közölte a Buckingham-palota szóvivője.

Kamilla királyné jókedvűnek tűnt, miután ma délután meglátogatta a királyt. Ugyan újságírói kérdésekre nem válaszolt, de korábban azt mondta, hogy

férje jól van, és alig várja, hogy visszatérjen a munkába.

Ahogy az Origo is megírta, a királyi család egy másik tagja is kórházba került, Katalin hercegnét egy előre tervezett hasi műtét miatt szállítottak be és előreláthatólag két hetes utókezelést igényel.

A Király ma meglátogatta menyét, aki saját kórházi tartózkodásának 11. napján van túl, miután a múlt héten sikeres műtéten esett át.

Mindketten a londoni klinikán kaptak ellátást.