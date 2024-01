Az Origo részletesen beszámolt Alain Delon egészségügyi állapotáról és arról a tragikus helyzetről, hogy a világhírű filmszínész gyerekei leginkább apjuk halálára és az örökségre várnak. „A szamuráj" vagyonát 300 millió euróra becsülik, közte értékes ingatlanok, műalkotások, ritkaságszámba menő borgyűjtemény is szerepelnek (mint például 1935 és 2006 közötti Château Latour-ok, az 1928-2007 közötti évjáratokból származó Château Lafite-tek, de találunk a gyűjteményben 1936-os Cheval Blanc-t és Petrus-t is). Delon családja széthullott, házvezető-élettársa és gyerekei tavaly óta pereskednek, sőt, Delon saját gyerekeit is beperelte már, igaz, a pereskedés kezdetekor elvileg cselekvőképes állapotban volt. Mára úgy tűnik, hogy a helyzete drámai módon romlott. Erről tanúskodik a csak most napvilágra kerülő, október 13-i orvosi jelentése is. Ebben arról olvashatunk, hogy a színész „súlyos, halálos kimenetelű társbetegségekben" valamint „akut zavarokban" szenved. Az ügyvédje szerint - akit a gyerekek elüldöztek Delon mellől néhány hete - egyedül már meg sem tud mozdulni, és arról beszélt neki, hogy ez már nem élet, szeretne gyorsan meghalni.

A „Le Parisien" munkatársainak sikerült betekinteniük az orvosi jelentésbe, ami azért is fontos, mert Delon gyermekei, Anouchka, Alain-Fabien és Anthony nem értenek egyet az apjuk egészségi állapotára vonatkozó eddigi orvosi megállapításokkal és különféle találgatásokkal. Sőt, saját véleményük is eltérő, Anouchka, Delon 34 éves lánya közel sem látta olyan súlyosnak a helyzetet, mint a mostanában apjuk gondozásával elfoglalt Alain-Fabien és Anthony. A két fiú nyilatkozatai alapján már korábban is arra lehetett következtetni, hogy

Delon állapota nagyon súlyos, leírásaik alapján egy magatehetetlen, lényegében cselekvőképtelen ember képe rajzolódott ki előttünk, és a most hozzáférhetővé vált orvosi jelentés úgy tűnik, hogy inkább ezt támasztja alá.

A fent említett jelentésben az Orléans-i Fellebbviteli Bíróságon bejegyzett igazságügyi szakértő azt állapította meg, hogy

Alain Delon sztrókja következtében „súlyos, halállal járó kísérőbetegségekben, valamint aktív, krónikus kórképekben és releváns, fogyatékosságot okozó akut rendellenességekben szenved".

"Alain Delont állapota teljesen, közvetlenül és biztosan kiszolgáltatottá teszi mind fizikailag, mind pszichésen " – állapítja meg a jelentés, megjegyezve azt is, hogy a világhírű színész egészségi állapota „az elmúlt négy évben tovább romlott". Ennek okai olyan „érrendszeri jellegű korábbi kognitív problémák voltak, amelyeket az agyvérzés súlyosbított, és degeneratív jellegű, még súlyosabb kognitív problémákat okozott."

A romlás négy fázisa

A szakértői jelentés négy, egymástól jól elkülöníthető szakaszra osztja Delon állapotromlását.

Az első fázis relatíve hosszú ideig, Delon első agyvérzésének időpontjától (2016 júniusa) egészen 2019 májusáig tartott. „Alain Delon ekkor még megfelelően tudott reagálni a körülményeit érintő esetleges hátrányos, sértő kezdeményezésekre – írta az orvos a „Le Parisien" napilapban közzétett szakértői jelentésben, megjegyezve, hogy ez az agyvérzés akkor még nem zavarta meg a színész alapvető szellemi funkcióit vagy felfogóképességét.

A második szakasz 2019 augusztusában kezdődött, amikor a filmszínész egy hónapon belül két újabb agyvérzést kapott. Ezek már hatással voltak a színész mozgáskoordinációjára, de ami még súlyosabb, hangulatára is. A svájci klinika jelentése szerint, ahol akkor ápolták, „Alain Delon nehezen tudott megbirkózni a helyzetével és az agyvérzés okozta sérülésekkel", „csüggedt volt és önbizalomvesztés alakult ki nála". Többször kijelentette, hogy „ha fogyatékos marad, nem akar tovább élni", ennek kapcsán az orvosok „depressziót" diagnosztizáltak nála, bár akkor még úgy ítélték meg, hogy „,majdnem teljes cselekvő- és belátási képességgel" rendelkezik.

A harmadik, 2021 és 2023 júniusa közé eső szakaszban tovább romlott Alain Delon egészségi állapota. A filmlegenda 2021. szeptember 17-én súlyosan elesett, és fejsérülést szenvedett. Legyengült és limfómát (nyirokrák) is diagnosztizáltak nála. Alain Delon ekkor „pszichésen és fizikailag is sokkal rosszabb életminőségbe került, amit újabb daganatok kialakulása és súlyosabb kognitív problémák nehezítettek". A színész 2023 januárjában konkrét, a halála esetén megteendő intézkedésekről rendelkezett, ez akár végrendeletként is értelmezhető, kijelentette például, hogy fél attól, hogy „betegségben hal meg", és azt is elmondta, hogy „egyetlen öröme az, hogy „láthatja (a) lányát", illetőleg, hogy „Franciaországban akarja, hogy kezeljék, és emiatt a Douchy-i birtokán akar maradni". Jelentésében az igazságügyi szakértő megjegyzi, hogy Delon belátási állapota ebben a szakaszban már jelentős károsodást szenvedett, „gondolkodása lelassult" és „nehezen tudta volna megoldani a társadalmi vagy családi problémáit".

A negyedik fázis 2023 júliusában kezdődött. Ebben a szakaszban a színész mozgáskoordinációja komolyan megromlott, botra, járókeretre kényszerült, majd végül kerekesszékbe került.

Augusztustól „Alain Delon szinte állandóan ágyhoz kötve élt" a jelentés szerint.

Az igazságügyi szakértő olyan „lelki és fizikai állapotromlásról" számolt be, amely „mentális képességeinek jelentős csökkenésével és megkülönböztető képességének teljes megszűnésével" párosult. Fizikailag „teljesen függő helyzetbe került", „élete alárendelődött az életszükségleteiért és a palliatív ellátásért felelős személyeknek".

Miután a szakértői vélemény elkészítése óta már több mint három hónap is eltelt, az ügyészség új szakértőt rendelt ki, aki január 13-án Douchy-ba utazott, hogy egy második szakvéleményt készítsen. „Ez döntő lesz annak eldöntésében, hogy a színészt gondnokság alá kell-e helyezni vagy sem." – írta a Le Figaro.

Utolsó, személyes ügyvédjét Delon gyermekei elüldözték - ő arról számolt be, hogy a nagy színész már nem tud felkelni, és arról beszélt neki, "ez már nem élet", és szeretne meghalni.